Det reelle antal af smittede i Danmark vurderes at være højere end de officielle tal, der viser 3672 smittede.

3672 personer er registreret smittet af coronavirus i Danmark ifølge Statens Serum Institut, hvilket er en stigning på 286 personer på et døgn.

Der regnes med et større mørketal.

Det skyldes, at det ikke er alle med symptomer på coronavirus, som bliver testet. Derfor er det reelle antal smittede i Danmark højere, da der vil være smittede, som ikke indgår i statistikken.

Sundhedsstyrelsen ændrede onsdag retningslinjerne for, hvem der kan blive testet. Det åbner for, at der fremover bliver gennemført endnu flere test.

De nye retningslinjer betyder, at også personer med milde symptomer får mulighed for at blive henvist direkte af egen læge til en test.

I øjeblikket kan det danske sundhedsvæsen teste 5000 personer om dagen for coronavirus. Det svarer til testniveauet i Norge, der har et indbyggertal tæt på det danske.

Det skal efter planen stige til 10.000 i næste uge. Efter påske sigter Sundhedsstyrelsen efter at teste 15.000 om dagen.

Ifølge den seneste opgørelse er 123 personer døde, mens de har været smittet med coronavirus.

/ritzau/