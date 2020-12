Der er registreret yderligere 2828 smittede med coronavirus, oplyser Statens Serum Institut (SSI). Antallet af indlagte stiger til 661. Yderligere 16 er døde efter smitte med coronavirus.

Antallet af nye smittetilfælde er det laveste siden 9. december, selv om der bliver testet mange mennesker. 9. december var der 2558 nye smittede.

De positive prøvesvar er fundet blandt 116.414 coronaprøver. Dermed er andelen af testede personer, der var smittet - altså positivprocenten - 2,43 procent.

Tallene fra Statens Serum Institut omfatter ikke svar fra lyntest, der foretages af private udbydere på vegne af staten.

Antallet af indlagte er steget med 55 siden lørdag, så der nu i alt er 661 indlagte med coronavirus - det højeste antal nogensinde.

87 personer er indlagt på intensivafdeling, og af dem får 55 personer hjælp til at trække vejret gennem en respirator.

Torsdag og fredag var smittetallet over 4000. Fredag blev det højeste smittetal registreret med 4508 coronatilfælde.

Men lørdag var tallet fra SSI 3285. Selv om tallet er under 3000 søndag, vil Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, afvente de kommende dage, inden han konkluderer noget.

- Jo flere af den slags tal, jo bedre ser det ud. Men jeg vil gemme min optimisme lidt, til vi har set flere tal, siger han.

Han siger dog, at han tror på, at hospitalerne er i stand til at klare indlæggelsespresset over jul og nytår.

- Jeg er sikker på, det vil være hårdt for personalet. Men jeg er helt tryg ved, at sundhedsvæsenet kan håndtere det, siger han, men anerkender også, at det kan blive en svær tid for sundhedspersonalet:

- Jul plejer at være en rolig periode, hvor man kan sende personale hjem på afspadsering og fejre jul i familien. Det kommer de ansatte ikke til i år, og det presser dem selvfølgelig hårdt.