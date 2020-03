Flere test kan have været med til at bekræfte flere tilfælde af coronasmittede danskere.

Antallet af coronasmittede danskere er steget med flere end 200 personer på et enkelt døgn.

Tirsdag er 2815 personer i Danmark konstateret smittet med coronavirus, oplyser Statens Serum Institut. Det er 238 flere end mandag.

Stigningen kan skyldes flere svar på test af personer, som har symptomer på virusset.

Der må dog stadig formodes at være et stort mørketal, da ikke alle med symptomer bliver testet.

Tirsdag er i alt 23.763 personer blevet testet for coronavirus. Det er en stigning på 2123 personer sammenlignet med den seneste opgørelse fra mandag.

De 23.763 testede personer omfatter ikke test, hvor der endnu ikke foreligger et testsvar, eller hvor testsvaret ikke har kunnet give et endeligt svar.

På det seneste har myndighederne varslet, at der vil blive foretaget flere test. Det sker efter anbefalinger fra verdenssundhedsorganisationen (WHO), der har opfordret til massevis af test.

Foreløbigt er 77 danskere døde, mens de var smittet med coronavirus.

Når det sættes op imod antallet af bekræftede smittede, er det 2,7 procent af de smittede, som siden er døde.

På et pressemøde mandag eftermiddag sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at der med garanti vil være flere, som bliver smittede med coronavirus, og at også flere kommer til at dø med virusset i kroppen.

Men hun påpegede, at de mange tiltag, der bliver gjort i Danmark, begynder at virke.

Hvis alle danskere fortsætter med at følge myndighedernes anbefalinger nogle uger endnu, åbnede statsministeren for, at landet kan være på vej mod en stille og rolig genåbning på den anden side af påskeferien i april.

/ritzau/