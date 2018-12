For 28-årige Yael Bassan er nytårsaften langtfra en fest.

Så langt, hun kan huske tilbage, har hun altid været frygtelig bange for fyrværkeri, og når klokken slår 12, og der tændes for de helt store raketter, holder hun sig så langt væk som muligt.

»Jeg føler, der bliver bombet omkring mig. Som om der er krig i hele byen. Min puls stiger, og jeg får angst,« fortæller Yael Bassan til B.T.

Til daglig bor hun i København og driver cykelbutikken Copenhagen Bicycles. Hun ved godt, at det kan lyde skørt, men hun tror, angsten og en følelse af at genopleve en krig, hun aldrig har deltaget i, er noget, hun har arvet.

Det er ikke alle, der elsker fyrværkeri. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det er ikke alle, der elsker fyrværkeri. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er jøde. Min morfar voksede op i en arbejdslejr i Sovjet under Anden Verdenskrig, min mormors familie flygtede til Sverige. Min farfar og farmor boede i Bulgarien, hvor der også var krig. Når jeg helt PTSD-agtigt får en krigsfølelse af fyrværkeri, er det måske noget, jeg har fået med mig fra min slægt,« forklarer hun.

Hun mindes som barn at sidde foran fjernsynet og se børneprogrammet 'Snurre Snups Søndagsklub', hvor værten, Bubber, havde gæster i studiet, der havde fået sprængt fingrene af nytårsaften.

»Det gjorde mig helt vildt bange. En nytårsaften sad jeg på en bagtrappe hos min onkel og græd og var sikker på, at de andre ville komme tilbage uden fingre.«

Brancheorganisationen Dansk Erhverv skønner i en ny rapport, at danskernes fyrværkeriforbrug er stigende. I år regner man med, at der vil blive købt fyrværkeri for over 400 millioner kroner.

Dagen derpå. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Dagen derpå. Foto: Sarah Christine Nørgaard

For personer som Yael Bassan er det derfor ikke underligt, at Danmark nytårsaften til tider kan føles som en regulær krigszone, når det flyver med raketter til højre og venstre.

»Jeg bliver så vidt muligt indenfor nytårsaften, og jeg bevæger mig under alle omstændigheder ikke udenfor 1. januar af frygt for at kunne træde på raketter, der stadig kan eksplodere,« fortæller Yael Bassan.

»Når jeg skal ud ad døren, tænker jeg altid over, hvad jeg har på. Er det noget, der nemt kan gå ild i? Indenfor har jeg det okay med bordbomber. Jeg synes ikke, det er fedt, men det er okay. Stjernekastere vil jeg til gengæld gerne slippe for.«

I år skal hun holde nytårsaften med sin kæreste og nogle venner. Hun opfordrer til, at man tager en snak om sit forhold til fyrværkeri, så der ikke opstår ubehagelige situationer.

Yael Bassan driver til daglig en cykelbutik i København. Foto: Privatfoto Vis mere Yael Bassan driver til daglig en cykelbutik i København. Foto: Privatfoto

»Jeg skal ikke stå klokken 12 og så få at vide, at jeg er kedelig, fordi jeg ikke gider gå med udenfor. Det er jo ligesom, hvis man bliver inviteret til middag, og man er allergisk over for noget mad. Så siger man det lige på forhånd.«

Hun griner af sin angst for fyrværkeri og tilføjer:

»Jeg kan jo sagtens håndtere det, og det er jo kun én gang om året, så det er ikke noget, jeg skal i terapi for. Jeg informerer bare altid folk omkring mig om, at jeg ikke har det godt med det, og så plejer det at gå.«

I Danmark er det lovligt at affyre fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar.

Sidste år blev der registreret 117 fyrværkeriskader, hvoraf 39 var øjenskader og 28 håndskader. Det var en stigning på 19 skader fra nytårsaften 2017.