Der foregår noget råddent bag kulisserne, og 28-årige Sema Simone ved, hvad det er.

Coronavirussen er placeret på markedet i Wuhan af nogle højere magter, mener Sema Simone, som til daglig er selvstændig og arbejder som coach.

Sammen med knap 2.000 andre lufter hun dagligt sine holdninger til coronavirussen i Facebookgrupperne 'Den folkelige demonstration – kampen for frihed' og 'Tingstedet – protest mod systemets overgreb'.

I grupperne samles mennesker, der mener som Sema Simone; at der foregår noget bag kulisserne, som ikke må komme frem i lyset, og gruppernes medlemstal stiger i øjeblikket dagligt.

Hvorfor skulle vi selv have skabt virussen?

»Nu taler jeg bare lige ud af posen, fordi jeg er ligeglad, og jeg siger tingene, som de er, som jeg tror, fordi jeg vil have noget sandhed derude. Coronavirussen er her for at kollapse verdensøkonomien, samle os om én valuta, under én nation og skabe et verdensglobalt samfund under den her ene procent.«

Hvem er den ene procent?

»Jeg vil ikke pege fingre, men der er den her ene procent af verdensbefolkningen, der ejer 40 procent af verdens rigdom og penge og institutter og institutioner og økonomi og uddannelse og medicinalindustrien, og de har en agenda omkring kontrol. Jeg er ret sikker på, at de har fået implementeret virussen i Wuhan.«

Er coronavirussen menneskeskabt? Det siger eksperterne: »Jeg kan ikke se, at der skulle være noget, der tyder på, at denne virus skulle være menneskeskabt. Hvis mennesker havde skabt den, ville de nok også være lidt bedre til at bekæmpe den,« siger sundhedsforsker Lars Thorup Larsen. »Nej, et nyligt studie i Nature afviser teorien baseret på en analyse af virus' arvemateriale,« siger Allan Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentel virologi. »Der opstår altid konspirationsteorier, når vi rammes af kriser. Tilbage til virkeligheden og videnskaben, der viser, at pandemien skyldes, at naturen har spillet os et pus, og det skal vi kunne håndtere,« lyder det fra Jens Lundgreen, som er professor i infektionssygdomme.

Hvor sikker er du på, at du har ret?

»100 procent.«

Hvad er formålet ellers med coronavirussen?

»At have en grund til at indskrænke vores frihed ved at lave love omkring tvangsvaccination, at man må overvåge os via vores mobiler og tvinge sig ind i vores hjem.«

Regeringen udtaler selv i forbindelse med hasteloven, som du henviser til, at loven kan bruges til 'at beskytte vægtige hensyn til den offentlige sundhed'. Den har altså ifølge regeringen ikke til formål at begrænse vores frihed, men at beskytte os mod virussen. Hvad mener du om det?

»Det tænker jeg, er en politisk retorik, der prøver at retfærdiggøre deres tiltag over for befolkningen.«

»Jeg følger ikke bare, hvad medierne siger og giver min autoritet væk på den måde. Derfor går jeg ud og laver min egen research og finder ud af, at der er nogle historier, som ikke bliver offentliggjort, men som bliver censureret.«

Kan coronavirussen samle alle under én valuta? Det siger eksperten: »Coronakrisen kan føre mange ting med sig, inklusive en økonomisk nedsmeltning med alle de konsekvenser, det kan have. Men vi befinder os nok mere i kategorien af kaos og uintenderede konsekvenser. Der er ingen, der styrer eller kan styre dette her, selv hvis de gerne ville,« lyder det fra Poul Fritz Kjær, som er professor ved Copenhagen Business School og forsker i global økonomi. Er der én procent af verdensbefolkningen, der ejer 40 procent af verdens rigdom, institutter, institutioner, uddannelse og medicinalindustri? »Det er korrekt, at såfremt man ser på økonomisk formue, så er der en stærk koncentration, og at denne koncentration også er blevet forstærket over de sidste årtier. Men at eje ejendom, aktier eller andet betyder ikke, at man også automatisk kontrollerer uddannelse, forskning, religion, kulturlivet, politik eller så meget andet i samfundet,« siger Poul Fritz Kjær.

Kan du give et eksempel på et opslag, som du har fået slettet?

»Jeg fik slettet et opslag, jeg lavede med hensyn til symptomer af elektromagnetisk stråling og coronavirus, som er det her 5G-netværk.«

Mange skriver på Facebooksiderne 'Den folkelige demonstration' og 'Tingstedet', at der er en direkte sammenhæng mellem 5G og coronavirus, men det er der er ingen beviser på, og de eksperter, som jeg har talt med, afviser det også pure. Har Facebook ikke bare slettet opslaget, fordi det ikke er sandt?

»Hvad gør Facebook til herre over, hvad jeg må synes, er rigtigt og forkert? Der går vi jo galt i demokratiet, fordi så bliver vi sorteret fra noget information, som vi har al ret til at have og vide, så det er vel et problem: Hvem skal bestemme sandheden i vores samfund?«

Hænger coronavirussen sammen med 5G-netværket? Det siger eksperten: »Jeg kan ikke se, at der er noget belæg for at koble corona sammen med 5G, medmindre man tror på teorier om 5G, der kan forklare al verdens ondskab som relateret til 5G. Selvfølgelig er der mere smittespredning, hvor der er 5G-dækning, for det er jo der, hvor der er mest befolkningstæthed, men at påstå, at 5G skulle sprede corona er lige så urealistisk som at påstå, at det er coronavirussen, der har opstillet 5G-nettet,« siger sundhedsforsker Lars Thorup Larsen.

Hvad med Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og WHO. Ved de, hvad der er rigtigt og forkert?

»Jeg bruger ikke WHO som en pålidelig kilde overhovedet. Jeg bruger heller ikke Seruminstituttet som en kilde til noget som helst.«

Hvad med vores statsminister?

»Jeg har ikke mange kommentarer til statsministeren.«

Er en pålidelig kilde for dig en kilde, som bare understreger det, du selv tror?

»Jeg tror på, når personer som Vibeke Manniche går ud og fortæller omkring, hvor politiske de her vedtagelser er, så gider jeg godt at høre, fordi hun har lægeligt belæg for det.«

Nu siger du selv, at der er nogle ting, som du ikke har tilstrækkeligt sundhedsfagligt belæg for at sige. Er du ikke bekymret for at sprede misinformation på nettet?

»Det kan også være rigtig farligt, hvis det nu ikke er misinformation, og det faktisk er mig, der har ret. Hvem ved, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert? Jeg stoler ikke på min regering, og jeg stoler ikke på, at det her bare er en coronavirus.«

Sådan afslutter Sema Simone, mens hun understreger, at hun blot er en borger, der undrer sig.