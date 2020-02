Jessica Simonsen troede ikke sine egne ører, da de 10 ord kom ud af hendes chefs mund i torsdags:

»Jeg synes ikke, at vi er det rigtige match, så...«

Ordene havde knap forladt hans mund, før Jessica brød sammen i gråd, for hun vidste udmærket, hvad det 'så' indebar.

Den 28-årige kvinde fra Aarhus var i gang med at blive fyret fra sit job som assisterende centerleder i Fitness World i Scandinavian Center i smilets by.

Det job, som Jessica var så heldig og dygtig at få i begyndelsen af januar, og som hun har elsket lige siden.

Men Jessica græd ikke 'bare' over fyringen af et drømmejob.

Nej, hun græd over årsagen og det, som hun kalder en »umenneskelig og forfærdelig behandling«.

For at forstå de hårde ord skal vi skrue tiden tilbage til den 11. februar 2020.

Mens Jessica gik rundt og sørgede for, at alt spillede i det aarhusianske styrketræningscenter, tikkede et opkald ind på hendes mobil.

»Vi vil gerne have dig til en samtale på hospitalet i morgen, og du må meget gerne tage en pårørende med,« lyder beskeden fra en overlæge i den anden ende af røret.

Tilbage i december var den 28-årige kvinde til en helt normal screening for livsmoderhalskræft, og da Jessica dagen efter opkaldet mødte op til samtalen på Skejby Sygehus, blev det værste mareridt forvandlet til virkelighed.

»De har fundet nogle kræftceller på min livmoder, så ja, jeg får at vide, at jeg har livsmoderhalskræft. Det er en hård besked at sluge,« fortæller Jessica Simonsen til B.T.

Jessica vurderer ret hurtigt, at hun kan tackle det på to måder.

Hun kan lade sig slå ud, sætte hverdagen på standby og lade de negative tanker fylde sit hoved. Eller også kan hun ranke ryggen, leve livet videre og krydse fingre for, at hun vinder kampen mod den forfærdelige sygdom.

Det er ikke et svært valg for Jessica, der ikke normalt lader sig slå ud af problemer, så hun vælger sidstnævnte.

Derfor står hun én time senere på sin arbejdsplads og får et kram af sine kollegaer efter at have overbragt dem den ubehagelig nyhed.

»Alt, jeg tænker på, er at komme på arbejde, for jeg er så glad for det, så jeg fik et smil frem på ansigtet, selvom det var pisse hårdt. Jeg ville bare ikke miste det job,« fortæller Jessica i dag.

Det næste uges tid passer Jessica sit job i Fitness World, med undtagelse af to sygedage, der relaterer sig til kræftsygdommen.

Den 21. februar er det planen, at hun skal til samtale på Skejby Sygehus for at få klarhed over, hvor alvor kræftsygdommen er, men allerede dagen før får hun en anden besked, der skal ryste Jessica.

I torsdags bliver hun nemlig kaldt ind på chefens kontor til det, som hun egentligt bare tror er en helt normal samtale.

»Hva' så? Hvad vil du snakke om?,« siger Jessica derfor også med en kammeratlig og ubekymret tone, da hun sætter sig i stolen.

»Jeg synes ikke rigtigt, at jeg har kunnet mærke dig på det sidste,« lyder ordene fra chefen.

»Er der noget, du er gået glip af? Jeg fik konstateret kræft for en uge siden?,« spørger Jessica, der dog også mener, at hun har passet sit arbejde ganske godt.

Men chefen har truffet sin beslutning.

Han fortæller, at han ikke synes, at Fitness World og Jessica er det rigtige match, og at de derfor har valgt at fyre hende inden for de tre måneders prøveperiode.

Ordene rammer Jessica som en eksplosion af både ubehag og vrede.

»Jeg bryder sammen og græder, men siger også til ham, at jeg slet ikke tror på det. Der har ingen indikationer været på noget, og jeg har haft det så sjovt og godt med min chef og de andre,« siger Jessica.

Hun fortæller også chefen, at hun tror, at han har truffet beslutningen på baggrund af hendes kræftsygdom og frygten for, at hun vil være syg fra arbejdet i lang tid.

Det nægter han.

Og så fortæller hun også, at hun for alt i verden vil beholde det her job, at hun elsker det, og om han ikke vil give hende en chance til.

Men nej. Han fortæller, at beslutningen er truffet.

Jessica afleverer herefter sine nøgler og navneskilt, og siden har hun intet hørt fra sin nu tidligere arbejdsgiver.

Efterfølgende har Jessica sendt chefen sms'er og emails, ligesom hun har ringet for at få en forklaring, men intet svar har hun fået. Nul og niks.

»Jeg er sikker på, at det er på grund af sygdommen, og det er bare for dårligt. Jeg har talt med min fagforening, men der er ikke noget at gøre, fordi det er i prøveperioden. Jeg er dog helt rystet og kan ikke forstå, at man behandler andre mennesker sådan,« siger hun.

Fredag fik Jessica den positive besked fra lægerne om, at man håber at kunne operere hende på fredag, og at man så forhåbentligt har fjernet kræftcellerne, da de er i de første stadier.

Til B.T. oplyser Fitness World, at man ikke kan kommentere den konkrete sag.

»Vi kan ikke kommentere på konkrete ansættelsesforhold eller personalesager. Vi har altid dialogen direkte med den enkelte medarbejder. Men vi kan understrege, at i Fitness World opsiger vi ikke medarbejdere, fordi de får konstateret en sygdom. Hverken fastansatte eller medarbejdere i prøveperiode,« oplyser Charlotte Nordland, der er presseansvarlig hos Fitness World.