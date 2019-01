Lørdag blev en 28-årig kvinde fra Sydfyn, som omkom i togulykken på Storebæltsbroen, bisat i Svendborg.

28-årige Line Grønnemose Henriksen er en af de otte personer, som omkom i togulykken på Storebæltsbroen 2. januar.

Lørdag 12. januar blev hun bisat, skriver fyens.dk.

Mediet var til stede i Tved Kirke i Svendborg efter aftale med den afdødes familie.

Sognepræst Torben Poulsen stod for ceremonien, som begyndte klokken 13, og hendes forlovede, Lasse Pedersen, holdt tale.

Fyens.dk beskriver, at Line Grønnemose Henriksen voksede op i Tved, som er en bydel i den nordlige del af Svendborg.

I juli flyttede hun til Nyborg med sin forlovede, hvorfra hun pendlede til sin arbejdsplads, skriver mediet.

Her var hun særdeles afholdt blandt kolleger, beskrives det.

På hendes Linkedin-profil fremgår det, at hun var kommunikationsmedarbejder.

Præsten sluttede bisættelsen af med at konstatere, at familie og venner sidder tilbage med sorgen efter ulykken.

- Det kan ikke være anderledes. Det gør ondt, når et bånd rives over, men Line vil leve videre. Det vil hun i de minder, I har om hende. Hun rørte og greb ind i jeres liv. Bliv ved med at mindes, sagde Torben Poulsen ifølge fyens.dk.

Der var 131 passagerer og tre DSB-ansatte om bord på lyntoget, der undervejs mod Københavns Lufthavn fra Aarhus blev ramt af dele af et modkørende godstog.

I alt otte mennesker mistede livet i togulykken på Storebæltsbroen 2. januar.

