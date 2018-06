27 elever på Højslev Skole ved Skive er blevet sigtet for data-bedrageri, da de har snydt med kvitteringer fra MobilePay. Det skriver Skive Folkeblad

Ved at fremvise forkerte kvitteringer har de fået udleveret mad fra firmaet »Frokostbussen«, der har en bod på skolen. På den måde har de kunnet sikre sig gratis frokost.

Politiet reagerede efter at have fået en anmeldelse.

Da samtlige 27 er under 15 år, vil alle 27 få frafaldet sigtelsen, da de er under den kriminelle lavalder.

Værdien svinger helt nede fra 12 kroner og op til 300 kroner. Ifølge lokalpolitiet i Skive er der i de fleste tilfælde tale om små beløb.

- Vi har sammen med skolens ledelse og Skive Kommune sat vores apparat i gang, og alle har reageret hurtigt, siger politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive til Skive Folkeblad.

Lignende sager er set før, men lokalt ikke i det omfang, der her er tale om.

Skolens ledelse har orienteret elever og forældre, og desuden er der tirsdag gennemført såkaldte »bekymringssamtaler« med samtlige 27 elever og deres forældre eller værger.

- De 27 elever har alle erkendt, og på den led er sagerne opklaret. Muligheden for at snyde på den måde har nok bredt sig, men det holder jo aldrig i længden, slår Lars Mikkelsen fast.

Han understreger, at politiet tager sagen meget alvorligt.

- Ved at både skolens ledelse, kommunen og politiet har arbejdet rigtig godt sammen har vi fået hold på det her. Vi har været i stand til både at arbejde sammen og at reagere hurtigt, siger Lars Mikkelsen til Skive Folkeblad.