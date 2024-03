At hele 27 får og lam på én gang er blevet ofre for et ulveangreb i Sydjylland er ikke hverdagskost.

»Det er sjældent og usædvanligt, at det sker,« konstaterer ulveekspert Kent Olsen og tilføjer:

»Men det sker.«

Og det skyldes særlige omstændigheder ved både ulvens og fårets natur. Det kommer vi ind på om et øjeblik.

En ulv vil ikke normalt angribe en masse dyr på samme tid. Foto: Arkivfoto/Kim Haugaard/Ritzau Scanpix Vis mere En ulv vil ikke normalt angribe en masse dyr på samme tid. Foto: Arkivfoto/Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

For som B.T. fortalte tidligere mandag, fandt fåreavleren Rasmus Buhl i fredags en stribe døde og sårede får og lam i en indhegning ved Bække.

Her gik han straks i gang med af fjerne de døde dyr og aflive endnu flere, der havde fået alvorlige skader. I alt 27 styk mistede altså livet.

Netop hans hurtige reaktion gjorde ifølge ulveeksperten Kent Olsen, at ulven blev forstyrret i det, der sandsynligvis har været det faktiske formål med de mange drab.

»Hvis ejeren ikke var kommet derud så hurtigt, ville han formentlig have set, at nogle af fårene var slæbt væk og forsøgt gemt forskellige steder,« siger forsknings- og samlingschefen på Naturhistorisk Museum i Aarhus:

»Vi har set, at det kan være i en skovtykning, hvor de har været dækket til med grene og kviste og sådan noget. Gemt til senere.«

I fagterminologi kaldes det 'surplus killing'. Altså overskudsdrab eller ekstradrab.

Ifølge Kent Olsen har det ikke noget med en såkaldt 'blodrus' at gøre. Det har i bund og grund handlet om, at en ressource har været rigt tilgængelig, og derfor har ulven besluttet sig for at 'tage for sig af retterne' for at opbygge et lille forråd.

Grunden til, at det ikke sker ofte, er, at ulve hovedsageligt spiser hjortevildt, der enten færdes på egen hånd eller piler til højre og venstre, hvis en flok skulle blive angrebet.

Og så er vi fremme ved den særlige detalje ved fårets natur, der gør et massedrab som i fredags muligt.

»Får er ofte trænet til at klumpe sammen, når der kommer en hund ind i hegningen. Det vil sige, at de ikke løber i alle retninger, men stiller sig tæt sammen,« siger Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum.

Han fortæller videre, at får vil reagere på samme måde, uanset om der er tale om en hund – eller en ulv.

»Når en ulv så angriber et får, så vil det endda forsvinde ind i flokken, hvis det får revet sig løs, og så tager ulven bare den næste i flokken,« lyder det:

Her ses skaderne på et af Rasmus Buhls får. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses skaderne på et af Rasmus Buhls får. Foto: Privatfoto

»Det er en superuheldig strategi.«

Ved den seneste opgørelse over ulvebestanden i Danmark var der ved udgangen af januar ifølge overvågningssitet Ulveatlas.dk 37-50 ulve.

Og de er kommet for at blive.

Så ifølge Kent Olsen er det uundgåeligt, at der fra tid til anden vil ske angreb på husdyr. Det kan dog undgås.

»De værktøjer, vi har i værktøjskassen som ekstrastrømførende tråde i hegnene, har vist sig at være overordentlig effektive,« siger ulveeksperten:

»Til dato har vi ikke konstateret, at der i Danmark har været et husdyrangreb bag velfungerende, intakte og korrekt installerede, ulvesikrede hegn.«

Ved Bække var det i fredags ikke tilfældet, fordi fåreavleren Rasmus Buhl er midt i en proces med at søge om statslige midler til en opgradering af sine hegn.