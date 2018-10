Kunne du skille dig af med størstedelen af dit tøj og næsten alle dine møbler - inklusiv din seng - og i stedet leve i en rygsæk? Det var præcis, hvad Malene Christensen fra Aarhus gjorde. Ganske frivilligt, endda.

»Jeg sov på gulvet i et års tid,« siger hun til B.T.

»Det var en spændende udfordring - og fordi det er fysiologisk sundt at sove på et hårdt underlag, og min seng fyldte for meget, gav det mening for mig at prøve at sove på gulvet « tilføjer Malene Christensen.

Den 27-årige arkitektstuderende fra Aarhus besluttede at leve et enklere liv efter at have set nogle videoer om 'downsizing' på Youtube, har hun fortalt til DBA Guide.

»Jeg har downsizet ved hjælp af 'Kon Mari-metoden', hvor man deler sine ejendele op i kategorier, og samler hver kategori i en bunke, som for eksempel tøj. Man tager så hver genstand i hånden og mærker efter hvis netop den trøje, eller de par bukser vækker glæde, og så beholder du dem. Hvis ikke, så skiller du dig af med den,« siger Malene Christensen.

Hun solgte derfor næsten alle sine møbler på DBA og gav det meste af sit tøj til Røde Kors i løbet af en periode på halvandet år.

Sengen fravalgte hun, fordi den fyldte størstedelen af det værelse, hun boede i.

»Jo mere jeg har givet slip på mine ting, jo nemmere er det blevet,« fortæller Malene Christensen om sit nye liv med langt mindre fokus på det materielle.

Malene Christensen. Foto: DBA Vis mere Malene Christensen. Foto: DBA

I juni flyttede hun også fra den lejlighed, hun delte med en roommate - for i stedet at leve i en rygsæk henover sommeren. I den havde hun kun det allermest nødvendige: sin computer, lidt tøj, toiletsager, vand, lidt snacks, lommetørklæder og en kuglepen.

»Det var let at bo i en rygsæk henover sommeren. Vejret var jo dejligt. Af og til sov jeg hos familie eller venner, andre gange overnattede jeg i telt eller shelters,« siger Malene Christensen.

Henover sommeren arbejdede hun på det, der nu er blevet hendes nye hjem: et flytbart træhus på 26 kvm.

»Jeg er stadig i gang med at indrette det, og bygge de sidste ting. Mange af møblerne har jeg selv lavet, er genbrug, eller fra storskrald. Det er sjovt at gå på gaden og finde noget, man kan bruge i sit hjem,« fortæller Malene Christensen.

Foto: Malene Gammelby Vis mere Foto: Malene Gammelby

Og ja, hun har også fundet plads til en seng i sit nye hjem. Eller rettere; en topmadras, der ligger på en ramme af overskudstræ som har Malene Christensen selv lavet.

Hun ved godt, at hun er gået mere drastisk til værks, end de fleste andre ville gøre, i bestræbelserne på at ændre sin livsstil og skære alt det overflødige fra.

Ikke desto mindre opfordrer Malene Christensen andre til at overveje, om vi stadig har brug for alle de ting, vi igennem årene har anskaffet os - eller om de i virkeligheden er blevet en klods om benet i stedet.

»Oplevelsen har lært mig, at jeg havde en masse ting, jeg reelt ikke havde brug for og sagtens kunne leve uden. Det betyder også, at jeg har mere plads omkring mig, at ting har deres faste plads og ikke bliver væk eller glemt, og jeg sætter mere pris på det, jeg har valgt at beholde,« siger hun.

Malene Christensen vurderer, at hun har tjente mellem 10.000 og 13.000 kroner på at sælge sine møbler på DBA.