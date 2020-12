Andelen af positive prøver er søndag på det højeste niveau, siden man indførte coronatest for alle.

Der er fundet 2642 nye smittetilfælde i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Samtidig stiger antallet af indlæggelser til det højeste niveau siden 12. april.

Antallet af smittede er det laveste i fire dage, men det skal ses i lyset af, at søndagens opgørelse kun dækker over prøvesvar fra 20 timer. Der er 85.772 prøvesvar.

Lørdag blev der registreret 3552 nye smittetilfælde, men opgørelsen var baseret på prøver for 28 timer på grund af serverproblemer.

Tallene er derfor ikke sammenlignelige. Men ser man på andelen af positive prøver, er den søndag opgjort til 3,08 procent mod 3,01 procent lørdag.

Søndagens positivprocent den højeste andel i den periode, hvor alle har kunnet få en coronatest, hvilket er siden slutningen af maj.

Antallet af indlagte er søndag steget med 19, så der samlet er 390 patienter med coronavirus indlagt på landets sygehuse.

Søndagens tal for indlæggelser skal ses i det lys, at der bliver udskrevet færre patienter i weekenden. Det kan have trukket tal op.

På intensivafdelingerne, hvor de mest behandlingskrævende, er der nu 58 indlagte. Det er det højeste antal siden 3. maj.

Der er registreret seks nye dødsfald det seneste døgn. Samlet er 941 døde med virusset i Danmark siden starten af marts.

Lørdag blev der indført gratis lyntest i Danmark. De bliver udført på Falck-teststationer, og lørdag blev der testet 4892 personer, hvor 207 var positive.

Ritzau har spurgt Statens Serum Institut, om testsvarene fra Falck kommer til at indgå i de daglige smittetal, men det har ikke været muligt at få svar i weekenden.

/ritzau/