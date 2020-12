Falck har i weekenden åbnet for gratis lyntest for coronavirus, hvor i alt 469 på to dage er testet positive.

Søndag var anden dag, hvor man på statens regning kunne få taget en lyntest for coronavirus hos Falck, der kan give svar på omkring 15 minutter.

På andendagen blev 262 personer testet positive for coronavirus ud af de i alt 6168 personer, der blev testet i Falcks testcentre.

Det svarer til, at der blev fundet smitte hos 4,25 procent af de testede. I de test, der administreres af Statens Serum Institut, ligger positivprocenten for tiden omkring 3.

Den høje positivprocent i Falcks test svarer nogenlunde til lørdagens tal på 4,23, da 207 ud af 4892 testede fik besked om, at de var smittede.

Der var stor interesse for at blive lyntestet i weekenden. Flere steder i landet - herunder København, Ringsted og Aarhus - har der været flere timers kø for at komme til.

Falck har hidtil åbnet 12 testcentre rundt i landet. Allerede mandag vil endnu et testcenter åbne i Holbæk.

- Vi har haft endnu en dag med rigtig mange borgere, der har været ude i vores testcentre, siger Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør i Falck.

- Jeg forventer, at vi i eftermiddag vil have en komplet plan klar over de næste 35 til 40 næste centre, som vi vil kunne åbne senest torsdag.

Lyntest er ikke lige så pålidelige som de normale PCR-test, der hidtil er blevet brugt til at teste befolkningen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen giver de kun det korrekte svar i 50 procent af tilfældene, mens PCR-test har en pålidelighed på 98 procent.

Det betyder, at man kan risikere at få en negativ test, selv om man er smittet. Derimod er man smittet, hvis testen er positiv.

Derfor kan det umiddelbart undre, at der i weekenden hos Falck har været positive svar i over 4 procent af tilfældene.

Ifølge Eskild Petersen, adjungeret professor ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, kan man dog ikke nødvendigvis sammenligne tallene direkte.

Han vurderer, at de op til 14 dages ventetid på en test i det regionale system kan få personer, der føler, at de har været udsat for smitterisiko, til at tage en hurtigtest i stedet.

- Det kan forklare, hvorfor flere bliver testet positive hos Falck, fordi de testede har en større risiko for at være smittet end dem, der affinder sig med, at de må vente nogle dage på at komme til i det offentlige, sagde han søndag.

Lyntestene skal ifølge Sundhedsstyrelsen primært bruges til screeninger - og ikke til personer med symptomer eller nære kontakter til smittede.

