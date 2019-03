»Det er lige meget for mig, om du går i seng med en anden, eller om du ser porno - for mig er det det samme. Jeg tænker, begge ting er utroskab.«

Sådan siger 26-årige Tiffanie-Danila Schæffer, der ikke vil have, hendes kæreste ser porno.

Hun er den første, vi møder i B.T.s nye serie om, hvordan porno fylder og påvirker danskernes hverdag.

Tiffanie-Danila Schæffer fortalte sin kæreste, hvordan hun havde det med porno, dengang de fandt sammen for otte måneder siden.

»Jeg ville blive mega ked af det, hvis han så porno. Jeg ville også blive vred, fordi jeg tænker, når man er i et forhold, tænker man kun på sin partner. Hvis han så tænker, han lige kan rive den af til en anden på nettet, det kan jeg slet ikke leve med inde i mit hoved. Jeg får totalt kuldegysninger,« siger Tiffanie-Danila Schæffer.

Ligesom hun heller ikke ville kunne leve med, hvis han onanerede, mens han er kæreste med hende.

»Det gør han ikke. Det har vi aftalt, han ikke gør,« siger hun og fortsætter:

»Jeg burde kunne tilfredsstille min kæreste, så hvis han har lyst til sex, skal han komme til mig og ikke sidde med sin hånd og gøre det selv.«

10 ting, du skal vide om pornoindustrien 1. Pornosites har mere regelmæssig trafik end Netflix, Amazon og Twitter tilsammen hver måned. (HuffPost) 2. 35% af alle internetdownloads er pornorelaterede. (Webroot) 3. 34% af internetbrugere har været udsat for uønsket porno via annoncer, pop-ups osv. (WebRoot) 4. "Teen"-pornokategorien har toppet pornositesøgninger de sidste seks år (Pornhub Analytics). 5. Mindst 30% af alle data, der overføres på internettet, er pornografiske. (HuffPost) 6. 64% af de unge i alderen 13-24 søger aktivt på porno hver uge eller oftere. (Rapport, NCOSE) 7. Pornoindustrien omsætter for over 97 milliarder dollar globalt, hvor omkring 12 milliarder dollar kommer fra USA (NBC News) 8. I løbet af 2018 blev mere end 5.517.000.000 timer brugt på at se porno på verdens største porno-site. (Ponhub Analytics) 9. Elleve pornosider er blandt verdens 300 mest populære internetsider. Den mest populære er nummer 18 på listen og slår dermed sider som eBay, Netflix og MSN. (SimilarWeb) 10. Verdens største gratis porno-site havde over 33.500.000.000 besøg alene i løbet af 2018. (Pornhub Analytics)

Hun har egentlig altid haft det sådan. For hende er sex noget intimt mellem to mennesker.

Og hun har også kun selv set porno én gang.

Det var sammen med en tidligere kæreste, der ville vise hende, hvordan sex fungerede.

Tiffanie-Danila Shæffer var ikke en af dem, der havde haft travlt med at skulle have sex.

Så før hun og kæresten skulle have sex for første gang, viste han hende en pornofilm, så hun kunne se, hvad man gjorde.

Men at se på to andre have sex sagde hende absolut ingenting.

»Jeg kan slet ikke se, hvad jeg skulle sidde og kigge på det for. For det er nogle andre mennesker. Det har slet ikke noget med mig at gøre,« siger Tiffanie-Danila Schæffer.

Afstanden til og foragten for porno kan hun mærke, hun egentlig altid har haft.

Du ved, hvis jeg ikke er nok, hvad skal de så lave med mig? Så kan de blive kærester med en pornofilm, eller hvad fanden de har tænkt sig Tiffanie-Danila Schæffer

»Nu er jeg ikke verdens slankeste pige selv, men da jeg var tynd og inden jeg fik børn, havde jeg samme holdning,« siger hun.

Og det er altså en holdning, hun står så stærkt ved, at hun ville slå op med sin kæreste, hvis hun fandt ud af, han havde set porno.

Men hun er ikke så bekymret for, at det kommer til at ske. Den kæreste hun har nu er loyal og trofast. Men det er langt fra alle hendes tidligere kærester, der har været det.

Til spørgsmålet om, hvorvidt hun førhen har haft dårlige oplevelser med kærester, der så porno, svarer hun:

Tiffanie-Danila Schæffer Foto: PRIVATFOTO Vis mere Tiffanie-Danila Schæffer Foto: PRIVATFOTO

»Nej, jeg har bare haft kærester, der har været mig utro, så jeg tror måske, det bunder i det. At så lukker alt bare ned. Du ved, hvis jeg ikke er nok, hvad skal de så lave med mig? Så kan de blive kærester med en pornofilm, eller hvad fanden de har tænkt sig.«

Og hun er sikker på, hun ville blive lige så ked af det, hvis hendes nuværende kæreste så porno, som hun blev, dengang hendes tidligere kærester var hende utro.

Du tænker ikke, det er en film og ikke et menneske, som han har kontakt med og kan blive forelsket i?

»Det kan de få. Det er så nemt. Der er så mange danske piger, der laver pornofilm. Det er det nemmeste at få kontakt til en kvinde.«

Så det bunder mere i en bekymring om, at han tager den videre end bare at se på porno?

»Det er nok begge dele. Jeg synes bare ikke, det er særlig fedt, at min partner skal se på en anden nøgen.«

Har det noget med dit eget selvværd at gøre?

»Nej, mit selvværd fejler ingenting. Jeg er meget tilfreds med mig selv.«

Han må bare ikke se porno eller onanere. Han kan gå til mig. Det er faktisk det eneste Tiffanie-Danila Schæffer

Kan det være, nogle af dine tidligere kærester har nedbrudt det lidt ved at være dig utro?

»De har brudt min tillid. Der skal meget til, før jeg virkelig stoler på en mand. Inden jeg går ind i et forhold med en, skal jeg være sikker på, jeg kan stole 100 procent på personen.«

Har du sat andre grænser for din kæreste?

»Han må bare ikke se porno eller onanere. Han kan gå til mig. Det er faktisk det eneste.«

Hvad så, hvis han flirter med piger i byen?

»Det gør han ikke. Men det er bare noget andet, når de ikke har tøj på. Det bliver meget intimt.«

Kan du forstå dem, der synes, det er underligt at forbyde sin kæreste at se porno?

»De har selvfølgelig ret til at have deres mening. Men det ændrer ikke på min mening, ligegyldigt hvor meget de prøver at lægge det op for mig.«

Hvad hvis din kæreste sagde til dig, han virkelig havde brug for det, når han ikke var sammen med dig og for eksempel var ude at rejse?

»Så var det ikke mig, han ville være sammen med. Der er nultolerance.«