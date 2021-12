Da Mohammad Mustafa Hannan for seks år siden kom til Danmark som flygtning fra Syrien, oplevede han, hvordan det var ikke at have et sted at kalde hjem.

»Det var rigtig hårdt, men mange danskere passede godt på mig. Så nu vil jeg gerne give lidt igen,« fortæller han.

Og det gør han så.

For andet år i streg kan hjemløse svinge forbi hans forretning, Kebab House, i Vanløse og få et gratis pitabrød med fyld.

Mohammad foran sin forretning i Vanløse. Vis mere Mohammad foran sin forretning i Vanløse.

Tilbuddet gælder juleaftensdag fra 11 til 17, og lidt over middag har 13 personer taget imod det.

Lige nu står 26-årige selv i biksen, men inden længe kommer nogle venner forbi for at hjælpe. Og så går Mohammad Mustafa Hannan i køkkenet og masseproducerer pitabrød.

»Jeg laver dem, jeg kan. Nok en 200 til 250 stykker, og når jeg så får fri, kører jeg forbi Istedgade, Christianshavn, Nørrebro og så videre for at dele dem ud til hjemløse.«

»De hjemløse skal også mærke, at det er jul. Det er en lille julegave fra mig til dem.«

Det handler om at give igen.

»Da jeg overtog forretningen for halvandet år siden, var jeg meget taknemmelig. Og jeg ville gerne gøre noget for at vise det,« fortæller han.

Foran forretningen på Ålekistevej 82 er der de seneste par uger blevet skiltet med det særlige juletilbud. Og skiltet har tiltrukket opmærksomhed.

Blandt andre fra Anders Hemmingsen, der har delt et billede af det på sin Instagram profil. Her hyldes initiativet i kommentarsporet.

Mens flæskekongen Umut Sakarya sender et hav af hjerter afsted, skriver Jobbe Pilgaard:

»Hvis vi alle bare var sådan ved hinanden.«

De to herrer er langt fra alene med deres anerkendende kommentarer til opslaget, der har fået over 100.000 likes. Flere spørger også, hvilken forretning der er tale om. Det står nemlig ikke klart.

For Mohammad Mustafa Hannan er det dog heller ikke hyldesten, der betyder noget. Han understreger, da B.T. fanger ham, at han ikke gør det for at få reklame.

Det handler om at give igen. Og de smil, han indtil videre er blevet mødt med denne juleaftensdag, er betaling nok.

Når han senere får fri, skal han holde jul med sin danske familie og slappe af.

Og så er planen, at han om præcis et år atter er i køkkenet for at lave mad til hjemløse.

»Jeg fortsætter hvert år, så længe jeg har forretningen.«