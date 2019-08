26-årige Jacob Munk Rosenlund, der studerer teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus, mener ikke, at homoseksuelle skal have sex.

Det skriver han i hans nye bog 'En langt bedre vej'.

Han påpeger dog, at det primært er kristne homoseksuelle, der skal afholde sig fra sex.

»Jeg vil opfordre homoseksuelle til at være afholdende, hvis man er kristen og ønsker at følge den kristne tro,« fortæller Jacob Munk Rosenlund til B.T.

Jacob Munk Rosenlund tilføjer, at han synes, det er forkert, at to mænd kan blive gift i en kristen kirke.

»Jeg synes, det er så fint, at vi har vielser på rådhuset, hvor to mænd kan sige ja til hinanden, men det skal ikke ske i en kristen kirke,« fortsætter han til B.T.

Jacob Munk Rosenlund mener, at kirken er forpligtet til at nøjes med vielser af to forskellige køn.

»Både i forhold til den kristne tro og Biblen, så er kirken forpligtet til at droppe vielser af to fra det samme køn.«

Forfatteren til 'En langt bedre vej' synes, at forhold mellem to af samme køn mangler noget.

»Undersøgelser fra Vesten og Kina viser, at homoseksuelle har en tendens til at have flere partnere over kort tid, end hetroseksuelle har.«

Jacob Munk Rosenlund fortæller, at det heteroseksuelle forhold har noget specielt.

»Heteroseksuelle forhold er forhold, hvor to forskellige verdener mødes, og der er derfor en personlig forening,« siger han til B.T.

Johannes Rolighed Xie, der er kristen og homoseksuel, mener, at man selv skal beslutte, om man vil være afholdende eller ej.

»Jeg synes, at man selv skal have lov til at tage valget - også selvom man er kristen og homoseksuel,« fortæller han til B.T.

Han har derfor blandede følelser omkring, hvad Jacob Munk Rosenlund skriver i sin nye bog.

»Jeg kan godt forstå, hvorfor Jacob skriver, som han gør, men jeg har samtidig lidt blandede følelser omkring det, da jeg mener, man som kristen og homoseksuel selv skal fortolke Biblen,« slutter han overfor B.T.

Jacob Munk Rosenlund synes, at man skal vente med sex til efter ægteskabet, hvis man er kristen.

Årsagen til dette er, at han mener, der er noget specielt ved ægteskabet.

Det er også derfor, at en af hans hovedpointer i bogen er at forsvare ægteskabet.

»Jeg mener, kristne homoseksuelle bør stræbe efter at være afholdende, mens heteroseksuelle bør stræbe efter at vente med sex til ægteskabet,« siger han til B.T.