»Nyheden var surrealistisk. Det gik ikke rigtig op for mig før et par dage efter, at det faktisk er sådan, landet ligger.«

Sådan siger den 26-årige Fætter BR-elev Patrick Christoffer Larsen i dag, godt en uge efter han fik den nedslående nyhed om, at hans elskede arbejdsplads var gået konkurs.

»Som alle andre i Top-Toy nok har tænkt i den situation: Det er skideærgerligt. Vi er rigtig mange, der har elsket vores arbejdsplads,« siger Patrick Christoffer Larsen.

Men efter et par dage, da realiteterne var sunket ind hos den unge BR-elev, kunne han se, han måtte komme videre:

Patrick Christoffer Larsen. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Patrick Christoffer Larsen. Foto: PRIVATFOTO

»Jeg var selvfølgelig ked af det, men jeg har det også sådan, at det nytter ikke noget for mig at grave mig ned i et sort hul og ikke arbejde videre fra det.«

Og arbejde videre gjorde han. Patrick Christoffer Larsen skrev et Facebook-opslag på sin private profil, hvor han rakte ud efter sit netværk, i håb om at nogen kunne hjælpe ham med at finde en ny læreplads.

Med omkring 100 Facebook-venner havde han ikke regnet med, at det ville gå så vidt, som det gjorde.

Pludselig var hans opslag delt 4.400 gange med et hav af kommentarer fra fremmede, der støttede ham og roste ham for hans gåpåmod.

»Jeg tænkte: 'Hold da op, der er mange, der bekymrer sig om min læreplads'. Surrealistisk med så meget opbakning fra et bagland, man ikke regnede med, man havde,« siger Patrick Christoffer Larsen og fortsætter:

»I sidste ende kunne de være mere end ligeglade, når alt kommer til alt.«

Ud over den uventede støtte flød der pludselig også flere forskellige jobtilbud ind i indbakken og kommentarfeltet.

Blandt andet er der mange, der har postet opslag fra Lidl, Bauhaus og Dagrofa. Tre virksomheder, som har lavet opslag, der henvender sig specifikt til Top-Toys medarbejdere, der nu står uden job. De tilbyder dem at søge både almindelige stillinger og elevpladser hos dem.

»Jeg har sendt en masse ansøgninger ud med spredehagl, kan man sige. Og jeg har også fået mange tilbagemeldinger og været til to samtaler i Salling Group, Føtex,« siger Patrick Christoffer Larsen.

Han fortæller, at det ikke er nogen hemmelighed, han allerhelst vil fortsætte sin elevtid i en legetøjsforretning.

»Ligesom hvis man smed en Kop & Kande-elev over i en legetøjsforretning. Altså, alle har nok mest lyst til at færdiggøre en fagprøve i det, de er mest trygge i,« siger Patrick Christoffer Larsen, der har været elev i Fætter BR på Vesterbrogade siden august 2017 og derfor har et halvt år tilbage som elev.

Et halvt år, han altså allerhelst så tilbragt blandt legetøj. Og måske er det heller ikke helt ude af sigte for den 26-årige elev.

Patrick Christoffer Larsen på arbejde i BR Vesterbrogade før jul. Vis mere Patrick Christoffer Larsen på arbejde i BR Vesterbrogade før jul.

»Jeg venter stadig svar fra de deciderede detail-legetøjsforhandlere. Men de to samtaler, jeg har været til i Føtex, har været som elev i deres legetøjsafdeling og andre dele af deres nonfoodafdeling.«

»Den stilling ville jeg også 100 procent være glad for at få,« siger Patrick Christoffer Larsen og fortæller, han dog ikke må skrive under på noget, før der er gået 14 dage fra den dag, Top-Toy blev erklæret konkurs, den 28. december, grundet forhandlinger, der skal færdiggøres internt.