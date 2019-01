Tre dage inden julaften døde en 26-årig mand af det, lægerne kaldte et kredsløbschok.

Fem år inden hans hjerte stoppede med at slå, sprøjtede den dengang 21-årige mand knap tre liter paraffinolie ind i sin krop for at få store muskler.

Og det blev starten på et langt sygdomsforløb med blandt andet nyresten, blodpropper i lungerne og dårlig lever. Et sygdomsforløb, der fik sin ende i slutningen af sidste år, skriver TV 2.

Overlæge på Herlev Hospital, Ebbe Eldrup, behandlede den syge, unge mand til det sidste, og selvom det er første gang, han har set et paraffinrelateret dødsfald, er det langt fra første gang, han ser unge mænd med paraffinrelaterede sygdomme.

51 patienter er lige nu i behandling for det på Herlev Hospital, og de har alle det til fælles, at det er fem-otte år siden, de skød olien ind i kroppen.

En olie, der normalt fungerer som afføringsmiddel, men som flere og flere unge i dag bruger som en genvej til at få muskler som en bodybuilder.

Og det er stærkt bekymrende, mener overlægen, der advarer på det kraftigste mod brugen af paraffinolie og samtidig opfordrer folk, der har taget det, til at søge læge:

»Jeg tror, at folk er forlegne ved det. De er bange for at være syge, og derfor stikker de hovedet i busken,« siger Ebbe Eldrup til TV 2.

Han er sikker på, at tallet er meget højere end de 51, og han frygter, det skal ganges med hundreder hvis ikke tusinder.