Metalfestivalen Copenhell er som så mange andre festivaler blevet aflyst på grund af coronakrisen.

Men modsat mange andre arrangementer, så forholder Copenhells arrangører sig tavse i forhold til fremtidsudsigterne for deltagerne.

De 25.000 tusinde billetkøbere har nemlig intet hørt om, hvad der skal ske med deres billet.

Copenhells pressechef lover dog nu, at der kommer en løsning inden ugen er omme, skriver Jyllands-Posten.

Sådan så Copenhell Festivalen ud på Refshaleøen i København i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Copenhell skrev på deres hjemmeside 7 april, at billetkøbere skulle holde øje med deres indbakke.

»Vi arbejder tæt sammen med vores billetudbydere, som har meget travlt lige nu. Alle billetkøbere skal holde øje med en mail fra dem snart«.

Men den mail er altså endnu ikke sendt ud til de mange metalelskere.

Det har efterladt mange i vildrede, og de kan spekulere på, om deres billet bliver overført til næste år, eller om de får pengene retur.

På Ticketmasters hjemmeside, som er billetudbyder for Copenhell, er en liste over de aflyste festivaler og open-air-koncerter i 2020.

På denne liste fremgår Copenhell dog ikke.

Ifølge Jakob Lund, direktør i Ticketmaster Danmark, skyldes det, at listen først opdateres, når de sender information ud til billetholderne.

Men før at det kan ske, så skal de modtage en officiel aflysning fra arrangøren - en proces, som Ticketmaster ikke har indflydelse på.

»Det er arrangørerne, der bestemmer, hvornår og hvad billetkøberne skal informeres om, fordi det naturligvis er deres arrangementer,« siger Jakob Lund til Jyllands-Posten.

Copenhell har ikke ønsket at deltage i et interview, men deres pressechef, Mikkel Mo, skriver i en mail til Jyllands-Posten, at der kommer en afklaring på alle folks billet-spørgsmål, inden at ugen er omme.

Han har dog ingen kommentarer til, hvorfor der efter to uger fortsat ikke er fundet en løsning.

Copenhell skulle have fundet sted på Refshaleøen på Amager fra den 17.- 20. juni, hvor nogle af festivalens hovednavne var Iron Maiden, Kiss og danske D.A.D.