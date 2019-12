25 studerende fra Copenhagen Business School (CBS) er bortvist midlertidigt, fordi de ikke har levet op til universitetets alkoholregler på introture.

Desuden har der været eksempler på grænseoverskridende adfærd og sexistisk sprogbrug.

Det skriver Berlingske.

De 25 studerende har været introvejledere på forløb for nye studerende.

- I 2016 indførte CBS klare regler for afvikling af introforløb for nye studerende, herunder et forbud mod aktiviteter, der forudsætter eller opfordrer til indtagelse af alkohol, skriver CBS i en pressemeddelelse.

- Alligevel har en større gruppe introvejledere i år desværre valgt at se stort på reglerne, skriver CBS ifølge Berlingske.

Reglerne betyder, at alle aktiviteter, der opfordrer til at drikke alkohol, er forbudt.

Desuden må der ikke må drikkes øl før klokken 17 - hverken på campus eller på hytteture. Derudover er stærk spiritus forbudt under hele introforløbet.

De studerende er bortvist i en-to eksamensperioder. Det betyder for nogle af de bortviste, at de først kan vende tilbage i september 2020.

Sagen startede, efter at en studerende på en af introturene henvendte sig til CBS og fortalte, at reglerne om alkohol ikke blev overholdt.

Desuden fortalte vedkommende om "uacceptabel adfærd".