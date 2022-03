At se sit hjemland i krig er uden tvivl en situation, som de færreste kan forestille sig.

Alligevel er det i øjeblikket virkeligheden for ukrainske statsborgere.

Derfor har Region Syddanmark oprettet en krisehotline, der er døgnåben, så ukrainske statsborgere eller personer med anden tilknytning til Ukraine, og som er bosat i regionen, kan få akut krisehjælp.

Og siden hotlinen gik i luften sidste mandag, har regionen modtaget 25 henvendelser fra folk, der har været bekymrede og meget påvirkede af situationen.

»I deres dialog med borgeren er det vigtigste at udtrykke omsorg og at lytte til problemstillingerne. Borgeren skal kunne læsse af, blandt andet fordi der er mange, der kan have svært ved at give udtryk for deres bekymring eller angst derhjemme, måske fordi de føler, de skal være stærke over for eksempelvis deres børn og ægtefælle,« skriver regionen blandt andet til B.T.

Ud over opkald fra borgere, der har det psykisk svært, så er der også kommet en del praktiske spørgsmål på hotlinen.

Personerne i den anden ende af røret kan eksempelvis spørge om, hvordan man kan komme i kontakt med familie i Ukraine, hvordan man skal håndtere sit arbejde midt i krisen, samt hvordan man skaffer hjælp til familiemedlemmer, der er på vej til Danmark fra Ukraine.

Den type henvendelser har man sendt videre til relevante kommuner eller organisationer, så personen i den anden ende af røret har fået den rette hjælp, fortæller regionen.

Den nyoprettede krisehotline er et supplement til de kommunale tilbud om krisehjælp.

»Den er døgnåben, og der ydes akut hjælp og behandling, om nødvendigt også med ukrainsk tolkebistand. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem, der har brug for det i denne svære tid,« lyder det fra regionsrådsformanden i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

Krisehotlinen kan kontaktes på 99 44 50 60. Borgere i psykiatrisk krise kan derudover også altid møde op på de psykiatriske akutmodtagelser i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense, oplyser regionen.