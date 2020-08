Smitte med covid-19 hos fire aarhusianske buschauffører får embedslæge til at sende 25 chauffører i isolation.

25 buschauffører i Aarhus er sendt i selvisolation og skal testes, efter at fire chauffører på Station Vest i Aarhus er konstateret smittet med covid-19.

Det oplyser Midttrafik på Facebook.

- Linjerne 14, 15, 3A og 4A kører med uregelmæssig drift og udgåede ture onsdag aften. Embedslægen har på grund af smitteopsporing sendt cirka 25 chauffører til test og selvisolation, skriver Midttrafik.

Det seneste døgn er der registreret 42 nye coronatilfælde i Aarhus. Det er mere end en tredjedel af døgnets 112 nye tilfælde i landet.

Aarhus er hårdt ramt af smitten, og Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smittesporing i Danmark, er fortsat ved at danne sig et fuldt overblik over smittekæderne i byen.

Styrelsen, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Østjyllands Politi har indkaldt til pressemøde torsdag om situationen i Aarhus.

