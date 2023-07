De fleste af 25-årige Nadja Milvertzs veninder bor ikke længere i den provinsby, de sammen er vokset op i.

»Mange ville bare gerne til København. Det drømte jeg også om engang, men så mødte jeg min kæreste, og nu elsker jeg roen i provinsen,« siger Nadja Milvertz.

Mens hendes veninder lejer værelser i hovedstaden, har hun med sin kæreste, Nich Bagger, for nylig fået nøglerne til en murermestervilla i Slagelse på 240 kvadratmeter.

»Det er ret vildt. Vi har så meget plads, at vi nærmest ikke ved, hvad vi skal gøre med den,« siger Nadja Milvertz.

Den unge familie har næsten for meget plads i deres nye hjem. Foto: Privat Vis mere Den unge familie har næsten for meget plads i deres nye hjem. Foto: Privat

Det unge kærestepar blev kreditgodkendt til huskøbet, selvom Nich Bagger fortsat er i lære som ejendomsmægler, og Nadja Milvertz netop er blevet færdiguddannet som sygeplejerske.

»Det er lettere at købe noget i en by som Slagelse, men vi havde også en god opsparing,« siger Nadja Milvertz.

Og så fik de ikke mindst huset til en pris på 1,65 millioner kroner.

»Huset trængte til en meget kærlig hånd. Vi har renoveret det fra bunden og selv lagt cirka en million oveni. Det har endt med at koste os det samme, som hvis vi ville købe en toværelseslejlighed i København,« siger Nadja Milvertz.

Selvom et huskøb i en alder af 25 år i nogens ører kan lyde tidligt, er parret bestemt ikke de eneste, der har fået den samme idé i lokalområdet.

Parrets badeværelse før og efter renovering. Foto: Privat Vis mere Parrets badeværelse før og efter renovering. Foto: Privat

»Nærmest alle vores vennepar, der fortsat bor i Slagelse, kigger enten på hus eller har købt et. Jeg tror, dem i provinsen bare vil gøre tingene lidt hurtigere end inde i storbyen,« siger Nadja Milvertz.

»De fleste af os har faktisk også fået et barn eller to, efter vi valgte at blive,« siger Nadja Milvertz, der selv fødte en lille pige for en måned siden.

I dag kunne Nadja Milvertz ikke forestille sig at flytte mod København, men hun håber, at parrets hårde arbejde med husprojektet en dag kan føre den lille familie tættere på vandet.

»Vi vil gerne sælge huset om fem eller ti år, og det er købt med henblik på en investering. Vi drømmer om at bo ved vandet, men det bliver også i nærområdet,« siger Nadja Milvertz.

Husrenoveringen tog parret et år med hjælp fra venner og bekendte. Foto: Privat Vis mere Husrenoveringen tog parret et år med hjælp fra venner og bekendte. Foto: Privat

»Ellers bliver det nok ikke realistisk.«

Fortryder du, at du ikke flyttede mod en større by?

»Nej. Jeg elsker roen. Især efter jeg er blevet mor. Men hvis jeg ikke havde mødt Nich, havde jeg sikkert gjort det. Hvad i alverden skulle jeg lave i Slagelse alene,« griner hun.