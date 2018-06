Lørdag den 26. maj holdt Mikkel Andersen hovedet koldt. Ved et tilfælde fik han øje på en mand i en grøft og en fortvivlet kvinde ved to cykler ved vejen omkring Ølgod ved Varde. Han fik prompte sin kæreste til at vende bilen om.

25-årige Mikkel Andersen sprang ud af bilen nærmest inden, den holdt stille. Han kunne godt se, noget var helt galt.

Ved vejen holdt to cykler og en bil med katastrofeblinket tændt. En mand, Johannes Nielsen, og en kvinde, Anni Kristiansen, vinkede dem ind til siden. Og Mikkel Andersen vidste godt hvorfor, for da han og hans kæreste var kørt forbi stedet få øjeblikke tidligere, så han en mand ligge i grøften. Det skriver JydskeVestkysten.

»De havde fået hevet manden op af grøften og vendt ham om, og det var helt tydeligt, han skulle have hjælp. Så jeg kastede mig ned og begyndte på hjertemassage, mens jeg havde alarmcentralen i telefonen,« uddyber Mikkel Andersen til B.T.

Mikkel Andersen, som i forbindelse med erhvervelsen af sit lastbilkørekort for tre år siden havde et førstehjælpskursus, havde ikke nogen problemer med at holde hovedet koldt. Faktisk var han helt normal og som han plejer, da han udførte heltedåden og reddede mandens liv.

»Jeg følte mig ikke forskrækket. Jeg kunne se, der var en opgave, jeg skulle løse, og så måtte jeg hjælpe bedst muligt,« forklarer han.

Fakta Førstehjælpens 4 hovedpunkter Skab sikkerhed Vurdér personen Tilkald hjælp Giv førstehjælp Her kan du se en guidevideo fra Falck, der viser, hvordan man giver hjertemassage og kunstigt åndedræt til voksne.

Anni Kristiansen, som er manden med hjertestops hustru, og Johannes Nielsen var begge meget chokerede. De havde ringet efter en ambulance, men de vidste ikke, hvornår den ville være der. Så Mikkel Andersen ringede op igen, og mens han havde telefonen klemt mellem skulderen og øret, begyndte han at give hjertemassage. Han instruerede Johannes Nielsen i at give mund til mund, indtil hans kæreste satte telefonen på højtaler.

»Manden virkede meget chokeret, så jeg overtog. Jeg kunne jo se, manden med hjertestop havde brug for min hjælp, så jeg havde ikke noget problem med at holde hovedet koldt og gøre det, der skulle gøres,« fortæller Mikkel Andersen.

Han blev ved med at give hjertemassage, indtil ambulancen ankom og endda efter, fordi det gik godt og redderne på den måde kunne koncentrere sig om at give ilt og medicin.

Efterfølgende har oplevelsen sat sig i Mikkel Andersen, selvom han understreger, at han har det godt og er glad for, at han kunne hjælpe. Men tanken om, hvor vigtigt det er at kunne livreddende førstehjælp har sat sig i ham.

Mikkel Andersen og hans kæreste Christina Horskjær, som kørte bilen, da parret kom forbi manden med hjertestop. Foto: Privat foto

»Jeg har snakket med min kæreste om, at der i Banko-klubber og sådan noget burde være et årligt kursus for de ældre, for det er jo særligt dem, der er i risikogruppen. Og folk bliver tit forskrækkede og tror, de kan gøre en masse forkert, når de vil hjælpe, men det kan man ikke. Man skal bare gøre det,« afslutter han.

Siden episoden den 26. maj har Mikkel Andersen ikke hørt fra Anni Kristiansen og hendes mand, før hun efterlyste både ham og Johannes Nielsen i JydskeVestkysten.

Både hun og hendes mand har det efter omstændighederne godt. Manden er anonymiseret, fordi han ikke er i en tilstand, hvor han selv kan tage stilling til, om han vil i medierne.

Johannes Nielsen, der allerede var på stedet og som ejede bilen, der havde katastrofeblinket tændt, har ikke ønsket at uddybe sin heltegerning overfor B.T., men har i stedet fortalt den til JydskeVestkysten. Det har ikke været muligt at få kontakt til Anni Kristiansen.