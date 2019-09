25-årige Ida Manova Knudsens nyfødte søn blev i maj i år en del af en kedelig statistik.

Landet er i øjeblikket ramt af en voldsom stigning i tilfælde af kighoste, og Statens Serum Institut vurderer, at der er tale om en veritabel epidemi.

I årets første otte måneder er der registreret 1.323 tilfælde af kighoste, og det tal er højere end tallene for 2018 og 2017.

»Da han var omkring 14 dage gammel, begyndte han at hoste. Jeg så det an nogle dage, men syntes ikke, det blev bedre. Vi tog til lægen, som sendte os til sygehuset, som sendte os hjem igen,« siger Ida Manova Knudsen og fortsætter:

»Hosten blev bare værre og værre, og sygehuset tog så nogle prøver på ham, og senere på dagen blev vi ringet op og fik at vide, at han havde kighoste. Han blev indlagt i isolation, fordi det var så smitsomt.«

En del af stigningen i tilfælde af kighoste kan forklares med en øget opmærksomhed på smitten, men Statens Serum Institut meddeler på deres hjemmeside, at det ikke er hele forklaringen.

Efter indlæggelsen på sygehuset fik Ida Manova Knudsens søn udskrevet antibiotika og smertestillende, da han fik smerter af at hoste.

Fire måneder efter hoster han stadig, fortæller Ida Manova Knudsen til B.T., men hun beretter, at han har det meget bedre.

Hun vil dog komme med en opfordring til alle forældre om at få deres børn vaccineret.

»Jeg synes bestemt, at man skal få sine børn vaccineret, og jeg kan ikke forstå, at man vælger ikke at gøre det, når vi har så fint et vaccinationsprogram, som vi har. Jeg synes, at argumenterne for ikke at gøre det er så ringe. Jeg kan ikke forstå, hvor fornuften er i at lade være,« siger Ida Manova Knudsen.

Det danske børnevaccinationsprogram anbefaler, at børn bliver vaccineret i alderen tre, fem og 12 måneder for sygdomme, der indebærer kighoste.

Da Ida Manova Knudsens søn var to uger gammel, da han blev smittet, havde vaccinationen dermed ikke haft direkte indflydelse på ham.

Alligevel mener hun, at det er nødvendigt at komme med en opfordring.

»Det kan godt være, at min søn var for lille til at få vaccinen, før han blev smittet, men han har jo fået smitten et sted fra. Det kunne være, at smittekilden havde været mindre, hvis flere børn blev vaccineret,« siger hun og tilføjer:

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi måske ikke ville have haft den her epidemi, hvis folk var bedre til at vaccinere deres børn. Det er næsten blevet en trend at lade være med det.«

Statens Serum Institut bakker op om den opfordring.

Peter H. S. Andersen, der er afdelingslæge ved Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, fortæller på instituttets hjemmeside:

»Det er vigtigt, at forældre er opmærksomme på, at særligt helt små børn bliver vaccineret til tiden. Derudover kan uvaccinerede børn under 24 måneder, der har haft tæt kontakt med en person med kighoste, tilbydes forebyggende antibiotika.«

En af fordelene ved vacciner er »flokimmuniteten«, der opretholdes, ved at majoriteten af en befolkning er vaccineret.

Blandt andre kronprinsesse Mary har i Danmark erklæret sig fortaler for vaccinationer i samarbejde med WHO.