For få dage siden sluttede 25-årige Faezas liv i Danmark pludseligt.

Sådan beskriver den sygeplejerskestuderende selv det møde med Flygtningenævnet, der har fået afgørende konsekvenser for hendes liv.

Efter tre timers votering blandt nævnets dommere, blev syriskfødte Faeza Ibrahim Satouf kaldt ind i et lokale, hvor hun fik den besked, hun havde frygtet allermest: 30. april bliver hun udvist af Danmark.

»Jeg blev meget ked af det, og jeg kom til at græde. Det er ikke sikkert at vende tilbage. De kommer med et umenneskeligt afslag,« fortæller hun til B.T.

Der har været borgerkrig i Syrien siden 2011. Flere oprørsgrupper, heriblandt IS, har kæmpet for at afsætte den syriske præsident Bashar-al-Assad. Foto: DELIL SOULEIMAN

Faeza Ibrahim Satouf flygtede fra krigen i Syrien sammen med sin far tilbage i 2014, og efterfølgende blev de familiesammenført med hendes søster og stedmor.

Dengang var hun 18 år. Hun begyndte kort efter på sprogskole, og efterfølgende færdiggjorde hun både 9. og 10. klasse. Hun tog en HF på et enkelt år, fordi hun allerede havde fået en lignende uddannelse i Syrien – og for godt et år siden begyndte hun på sygeplejerskeuddannelsen.

Hun havde netop færdiggjort andet semester, da hun fik besked om udvisningen.

»Her er jeg i gang med en uddannelse, jeg er i gang med et arbejde, og jeg føler, at jeg kan få en masse drømme opfyldt. Mit liv er her, og jeg har ikke set noget andet end krig i Syrien. Det er her, mine drømme kan gå i opfyldelse,« siger hun.

Faeza Ibrahim Satouf flygtede til Danmark i 2014. Siden har hun taget en ungdomssuddannelse, og hun læser nu til sygeplejerske. Noget hun må opgive, for 31. marts blev hun udvist af Danmark. Foto: PRIVAT

Hun er den eneste fra familien, der er blevet udvist, og hun vil derfor skulle rejse alene tilbage til Syrien. Og det er mildest talt ikke til at begribe, siger hun.

»Min familie er her i Danmark, mit hus er her, hvorfor skal jeg vende tilbage? Det kan jeg ikke,« lyder det fra Faeza.

Faezas far, Ibrahim, er efterlyst i Syrien, og derfor frygter Faeza, det vil gå ud over hende, hvis hun flytter tilbage.

Men vidste du ikke godt, at du var i Danmark på lånt tid?

»Nej, overhovedet ikke faktisk. Da jeg kom, mente myndighederne, vi skulle integrere os, få et arbejde og komme i gang med at leve et liv. Men pludseligt siger de, det er sikkert nok.«

Men hele asylsystemet bygger jo på, at man skal tilbage til sit hjemland, når der igen er fredeligt. Så er det ikke fair nok, at du skal sendes tilbage?

»Hvordan ved de, det er fredeligt? Assad (præsident Bashar-al-Assad, red.) er stadig ved magten, så hvordan kan vi vende tilbage? Hvis jeg vender tilbage, vil jeg blive anholdt, fordi min far er efterlyst,« fortæller Faeza Ibrahim Safour.

Den 25-årige sygeplejerskestuderende er ikke den eneste syrer, der er blevet udvist. Fredag stod en 18-årig gymnasieelev, Aya Abo Daher, også frem og fortalte, at hendes opholdstilladelse ikke var blevet forlænget. Hun skal rejse tilbage til Damaskus.

Danmark er det eneste land i Europa, der vurderer, at Syrien er fredeligt nok til at sende flygtninge tilbage. En vurdering, der er blevet kritiseret af både Amnesty International og Dansk Flygtningehjælp.

Blandt andet derfor har begge sager fået stor politisk opmærksomhed – både SF, Enhedslisten og De Radikale har kritiseret beslutningen.

»Først og fremmest mangler vi sygeplejersker i Danmark, så det er dumt, vi får en mindre ved at sende Faeza ud. Derudover undrer jeg mig meget over, at vi vurderer Syrien til at være sikkert at sende tilbage til. Det ville give langt mere mening, hvis vi var enige om det i EU – for enten er det sikkert, eller også er det ikke,« siger udlændinge- og integrationsordfører i De Radikale, Kristian Heegaard.

Sådan forholder udlændinge- og integrationsministeren sig Er man blevet afvist, skal man som udgangspunkt affinde sig med det. Det slog udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fredag aften fast over for TV 2. »Vi er nødt til at have nogle principper. Loven er lige for alle, og selvom man har stiftet en virksomhed eller har klaret sig godt eller dårligt i gymnasiet, har vi de samme regler, og de gælder for alle,« lød det. »Regeringens politik fungerer, og det kommer jeg ikke til at bakke på. Det kommer ikke til at ske,« understreger ministeren.

Hos Dansk Folkeparti er der dog ingen tvivl om, at udvisningen af de to piger er helt efter bogen.

»Det kan godt være, de er søde og velintegrerede piger, men hvis vi laver en praksisændring i loven, er det ikke kun dem, den bliver ændret for. Det er for alle, og det kan vi ikke have. Grundlæggende skal Danmark slet ikke være et indvandrerland,« siger Morten Messerschmidt, næstformand i Dansk Folkeparti.

Men flere organisationer siger, det ikke er sikkert at sende dem tilbage. Hvad tænker du om, at man sender nogle mennesker tilbage til et land, der ikke er sikkert?

»Der er alle mulige organisationer, der mener alt muligt, men jeg synes mere, man skal lytte til regeringen,« lyder det fra DF-politikeren.

Morten Messerschmidt (DF) mener ikke, man skal ændre på loven på grund af en række personsager. Grundlæggende set skal Danmark ikke være et indvandrerland, lyder det fra politikeren. Foto: Emil Helms/ritzau scanpix/arkiv

Selvom Faeza Ibrahium Safour formelt set skal rejse ud af Danmark inden udgangen af april, så har hun ikke tænkt sig at give op så let.

»Jeg skal nok kæmpe. Mit liv stopper ikke her, jeg er stadig i live. Jeg har lært rigtig mange ting i Danmark og én ting er at være en stærk pige. Jeg har rigtig mange drømme, og jeg drømmer om at blive her og blive læge en dag. Det er det, jeg ønsker,« siger Faeza Ibrahim Satouf.