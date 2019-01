Hele 184 gange i løbet af et halvt år kørte en 25-årig mand med tog uden at betale.

Det kan ende med at koste ham en gigantisk efterregning på over hundrede tusinde kroner, skriver Sjællandske.

Den unge mand er nemlig blevet fældet af en rutinemæssig kontrol.

DSB rev ham i retten, hvor han mandag sidder på anklagebænken i Retten i Næstved.

Ifølge avisen skylder den 25-årige gratist DSB hele 138.400 kroner, som DSB nu sandsynligvis kræver tilbagebetalt.

Ud over erstatningen risikerer han også en anden straf.

Manden tiltales nemlig for overtrædelse af straffelovens paragraf 298 stk. 4., som kan give bøde eller fængsel i op til seks måneder.

Ifølge paragraffen straffes den, der 'uden erlæggelse af den fastsatte betaling tilsniger sig adgang til forestilling, udstilling eller forsamling eller til befordring med offentligt samfærdselsmiddel eller til benyttelse af anden almen tilgængelig indretning.'

Sidste år blev en 24-årig kvinde dømt for at køre uden billet hele 188 gange. Hver gang fik kvinden en bøde, men hun betalte ikke bøderne.

Hun endte med at få både et erstatningskrav og en betinget fængselsstraf. .

Rekorden for flest gratis togture har en mand, som ved Retten i Glostrup i 2015 blev dømt for at have kørt 928 gange i tog uden billet.

Erstatningskravet mod ham beløb sig til 696.000 kr., som manden dog havde svært ved at betale, da han var hjemløs og ikke havde nogen penge.