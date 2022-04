En medarbejder er blevet fyret på radiostationen 24syv efter krænkelser ved en fest.

Det skriver Journalisten.

Programdirektør og chefredaktør Simon Andersen siger til fagbladet, at der er tale om både verbale og fysiske krænkelser.

»I tirsdags blev jeg gjort opmærksom på, at der under vores to års fødselsdagsfest i fredags på et værthus eller en bar var en medarbejder, der angiveligt havde begået en eller flere verbale og fysiske krænkelser,« siger Simon Andersen til Journalisten.

Da sagen blev undersøgt nærmere, valgte han altså at skride til afskedigelse af en medarbejder.

Han ønsker dog ikke at komme nærmere ind på, hvad sagen drejer sig om.

Dog bekræfter han, at flere personer på kananlen har følt sig krænket af den pågældende.