Torsdag, hvor appen "Smittestop" blev lanceret, valgte 240.000 danskere at downloade appen til deres telefon.

Den danske app "Smittestop" er blevet downloadet 240.000 gange det første døgn.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en mail.

Appen, der skal hjælpe med at opspore smitte med coronavirus, blev lanceret af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag.

Og frem til torsdag ved midnat har 240.000 danskere altså valgt at downloade appen på deres telefoner.

Med appen kan brugere give besked til andre brugere af appen, som man har været tæt på, hvis man bliver testet positiv med ny coronavirus.

Appen kan på den måde give besked til personer, som man ikke kender. Derefter kan de blive testet.

Appen bruger teknologi fra Apple og Google, som er udviklet med et særligt fokus på privatlivsbeskyttelse.

Det er uvist, præcis hvor stor en del af befolkningen der skal downloade appen, før den kan have en effektiv effekt.

Et studie fra Oxford Univesity anslog i april, at man ville kunne stoppe epidemien i et samfund, hvis omkring 60 procent af en befolkning bruger en app til smitteopsporing.

Men det betyder ikke, at en sådan app ikke kan have en gavnlig effekt, hvis færre bruger appen, understreges det.

- Lavere tal vil også have en positiv effekt, lyder konklusionen i studiet.

/ritzau/