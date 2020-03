En ny opgørelse mandag viser, at 24 personer, der har været smittet med coronavirus, er døde i Danmark.

Den seneste opdatering fra weekenden var, at 13 personer med coronavirus var døde, men Statens Serum Institut, der opgør tallene, har til denne opdatering skiftet den måde, som antallet opgøres på.

Det er derfor uklart, om tallene er sammenlignelige.

Definitionen er stadig antallet af personer, der er døde, 60 dage efter at der er påvist Covid-19-infektion. Covid-19 er den sygdom, som coronavirusset giver.

- De hidtidige dødstal har været baseret på CPR-registret. Tallene vil fra den 23. marts og fremover være baseret på Dødsårsagsregistret, skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

- Dette opdateres medmindre forsinkelse end CPR-registret. Derfor indebærer skiftet til Dødsårsagsregistret, at dødsfald fra weekenden kommer med i denne opgørelse.

254 personer er lige nu indlagt for corona-smitte i Danmark. Det fremgår af den seneste overvågningsrapport fra Statens Serum Institut.



Af dem ligger 55 på intensivafdelinger rundtomkring i landet. 47 af dem ligger i respirator.



Søndag lød det, at 232 var indlagt. På det tidspunkt var 46 indlagt på intensiv, hvoraf 40 var i respirator.

På grund af den tilspidsede situation i Danmark har regeringen indført en række restriktioner og tiltag. Alle skoler og institutioner er lukket til næste mandag.

Hvorvidt det forlænges, kan der måske komme svar på, når statsministeren går på talerstolen kl. 15.

Statens Serum Institut har netop anbefalet, at restriktionerne bliver forlænget.

I en ny rapport fremgår det, at hver smittede patient i Danmark lige nu smitter 2,1 person i gennemsnit. Det tal er i Italien 2,6.

Vurderingen er, at tallet kan nedbringes yderligere med 30-50 pct., hvis de stramme restriktioner i Danmark forlænges.

'En forudsætning for dette er dog, at perioden med nedsat kontakt i samfundet forlænges ud over den 30. marts 2020', skriver Statens Serum Institut i rapporten, der hedder 'Vurdering af det aktuelle smittetryk i Danmark'.