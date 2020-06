Marie Ruby Meyer smurte grundigt solcremen rundt i sit ansigt, før hun søndag drog af sted mod et lille intimt loppemarked i vestjyske Bork.

Men da hun stod ved sin stand, med solen direkte i hovedet, synes hun alligevel, at den begyndte at »svie og stramme lidt i ansigtet«.

Sådan blev det ved i løbet af søndagen, og adskillige gange havde den 24-årige mor solcremen fremme for at lægge endnu et lag beskyttelse mod solen.

Loppemarkedet sluttede, og da Marie trådte ind ad døren hjemme hos sig selv, var der straks en reaktion fra manden Niki:

»Han kiggede på mig og grinte helt vildt, da jeg tog solbrillerne af. Det var meget tydeligt, hvor de havde siddet,« fortæller Marie Ruby Meyer til B.T.

Men det skulle hurtigt vise sig, at situationen bestemt ikke var morsom.

Marie får det nemlig hurtigt dårligt, og søndag klokken 20 lægger hun sig ved siden af sin datter i familiens seng og lader sig overgive til søvnen.

Den bliver dog afbrudt efter et par timer.

»Jeg vågner klokken 23.30 og har det elendigt. Jeg er helt dehydreret, og det føltes bare ikke normalt,« siger hun.

Marie vakler ud i køkkenet, får sig en masse vand og sluger et par Panodiler, før hun igen lægger sig til at sove.

Klokken otte mandag morgen slår hun øjnene op, og tilstanden er stadig mildest talt elendig.

Hun ryster. Kaster op. Har diarré. Kropstemperaturen er 40,3. Og så er der små bobler ved hårgrænsen, hvor der kommer gul væske ud af.

Alligevel kæmper Marie sig til kobberbryllup mandag formiddag, hvor hun sidder én time i skyggen, før hun sammen med Niki tager turen hjemad igen.

Derhjemme ryger hun direkte i seng, og da hun har ligget der i nogle timer, bliver hun vækket af manden.

»Niki siger, at han gerne vil have, at jeg ringer til lægen, for nu har jeg nærmest sovet 24 timer i træk, og jeg har det virkelig, virkelig dårligt. Så jeg ringer til vagtlægen, og hun beder mig om at tage til Herning Sygehus,« fortæller Marie.

Her bliver hun undersøgt af sygeplejersker og læger, der hurtigt konstaterer, at Marie skal indlægges.

Marie er indlagt i fem timer, hvor hun får drop med salt- og sukkervand, mens hun bliver tilset af læger, der fortæller, at sårene ved hendes hårgrænse minder om andengradsforbrændinger.

Men det er også her, at Marie finder ud af, hvordan det kan være, at hun på trods af utallige solcreme-lag blev så forbrændt.

»Allerede søndag havde jeg talt med en veninde, der spurgte, hvor gammel min solcreme var. Da jeg sagde, at den nok var fra 2018 eller '19, sagde hun, at en solcreme kun holder i ét år,« siger hun og fortsætter:

»Og da jeg så talte med lægerne, sagde de det samme: Når en solcreme er mere end 12 måneder gammel, er der ikke garanteret effekt, og i mit tilfælde har den ikke virket. For jeg har altid brugt den faktor 15, og jeg har aldrig haft problemer,« siger hun.

Derfor advarer hun nu andre danskere – og især dem, der er forældre:

»Jeg blev sgu chokeret, men jeg kan heldigvis udtrykke mig om mine smerter og min tilstand. Men hvad, hvis det her sker for et barn? Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan et barn ville reagere. Så folk skal virkelig huske at købe nye solcremer, hvis de vil være sikre,« fortæller hun.