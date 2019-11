»Jeg skal bruge to gram kokain. Hvornår kan du være her?«

Svaret kommer prompte. Det samme gør varen.

Kokain. MDMA. Piller. LSD. Det er lige meget. Det hele kan skaffes. Hurtigt.

»Uanset hvilken dansk by jeg er i, vil jeg kunne skaffe stoffer i løbet af 30-60 minutter. I større byer tager det maks. 30 minutter. Så let er det at skaffe stoffer i dag.«

Jacob er et opdigtet navn, da han ikke ønsker, at hverken familie eller myndigheder skal kende til hans handel med og forbrug af stoffer. B.T. er bekendt med Jacobs sande identitet. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Jacob er et opdigtet navn, da han ikke ønsker, at hverken familie eller myndigheder skal kende til hans handel med og forbrug af stoffer. B.T. er bekendt med Jacobs sande identitet. Foto: Mathias Røn Poulsen

24-årige Jacob, som til daglig læser på universitetet, formulerer sig klart og tydeligt. Han ved, hvad han vil sige. Han ved, hvad han taler om.

Siden 2. g i gymnasiet har han taget stoffer. Det startede med hash. Så kokain og MDMA i weekenderne, inden det til sidst gik over i et afhængighedsforhold af opiater. Piller med det samme psykoaktive stof som heroin.

Faktisk er det ikke mere end tre måneder siden, at Jacob tog en 'kold tyrker', som han siger. Et udtryk for øjeblikkelig stofafvænning.

»Jeg begyndte pludselig at miste synet. Og det gjorde mig sgu bange.«

Hvad er 'dark web'? Dark web - eller det mørke internet - er en del af internettet, der kun kan tilgås ved hjælp af særlig software. Du kan ikke komme derind via browsere som Google Chrome, Firefox eller Explorer. Du skal fx. bruge TOR-browseren, som er den mest kendte. Når du færdes på det mørke internet, efterlader du ingen spor. Alt er krypteret. Anonymiseret. Og derfor er det mørke internet blevet en stor markedsplads for kriminelle, der sælger alt fra våben over børneporno til stoffer. Og meget andet. Handlerne foregår på forskellige markedspladser - præcis som du kender dem fra det ‘normale’ internet, når du køber tøj eller dagligvarer. Markedspladsen ‘Wall Street market’, som var den næststørste, blev i en international koordineret politiindsats lukket ned i maj, og her viste den beslaglagte data, at der var flere end 5.400 registrerede sælgere og op mod 1,2 mio. kunder.

De seneste par år har Jacob købt sine stoffer på det mørke internet, 'dark web'. Han har betalt med Bitcoins og fået varerne leveret direkte til sin hoveddør. Af PostNord. Mere om det senere.

Slettede sine spor

Inden Jacob bevægede sig ned i dybet af internettets mørkeste afkroge, skaffede han sine stoffer på 'traditionel' vis.

»De første par år havde jeg telefonnumre på forskellige pushere, som jeg skrev til, når jeg skulle bruge noget. Det var primært hash og coke,« siger han og fortsætter:

»Senere, da jeg flyttede til København, opdagede jeg, at al handel med stoffer stort set foregik via Wickr.«

Wickr er den anonyme chattjeneste, hvor brugerne selv kan bestemme, hvor lang tid der skal gå, før samtalen bliver slettet. Man kan sætte den til at slette med det samme eller vælge det tidsinterval, der passer én bedst. Når samtalen er slettet, kan den ikke genskabes. Vis mere Wickr er den anonyme chattjeneste, hvor brugerne selv kan bestemme, hvor lang tid der skal gå, før samtalen bliver slettet. Man kan sætte den til at slette med det samme eller vælge det tidsinterval, der passer én bedst. Når samtalen er slettet, kan den ikke genskabes.

Wickr er en krypteret app, der sletter beskeder – og dermed spor – mellem afsenderne.

Jacob bruger ikke længere Wickr, men fortæller, at han har 10-15 kontakter i sin Wickr-app, der ville kunne skaffe ham stoffer i dag. Inden for en time.

»Faktisk vil jeg påstå, at lige meget hvilken som helst by i Danmark man er i, så tager det ikke mere end 30-60 minutter at skaffe enten kokain, MDMA eller noget andet.«

Han forklarer, at det ca. ville tage ham 15 minutter at lokalisere en sælger i det pågældende område.

Det ville han gøre via forskellige fora på nettet, hvor pushere skriver deres Wickr-navn, hvad de sælger, priser med mere.

Herefter ville han skrive til sælgeren, som så ville levere stofferne til præcis den adresse eller det mødested, som Jacob foreslog.

»Det er lige så nemt som at bestille en pizza.«

B.T. kunne i går fortælle om en pusher, der mellem Nørrebro Station og Nørreport i København minimum 19 steder har sat knaldrøde klistermærker op på lygtepæle og facader.

Helt åbenlyst reklameres der for narkohandel mellem Nørrebro Station og Nørreport Station. 'KbhXXX' er et af B.T. konstrueret brugernavn. Vi ønsker ikke videformidle det rigtige navn og dermed en direkte kontakt til en aktiv narkohandler. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Helt åbenlyst reklameres der for narkohandel mellem Nørrebro Station og Nørreport Station. 'KbhXXX' er et af B.T. konstrueret brugernavn. Vi ønsker ikke videformidle det rigtige navn og dermed en direkte kontakt til en aktiv narkohandler. Foto: Mathias Røn Poulsen

Klistermærkerne reklamerer helt åbenlyst for 'byens bedste' MDMA og kokain og henviser til Wickr-profilen 'kbhXXX'.

Desuden står der, hvilket ifølge eksperter er en helt ny fremgangsmåde, at de vil have betaling i kryptovaluta som Bitcoins og XMR.

For Jacob, der selv har handlet stoffer med Bitcoins, er der ingen tvivl om, at pusheren bag klistermærkerne køber sine produkter på det mørke net.

En dialog, som Jacob på foranledning af B.T. har haft med pusheren, viser, at udbuddet af stoffer er varieret, og at priserne er konkurrencedygtige.

Sådan kan 'kbhXXX's handel foregå Ifølge Jacob ligner 'kbhXXX's stof- og prisliste noget, man normalt kan købe på dark web. Derfor kan en af 'kbhXXX's handelsmetoder være, at han modtager betaling – Bitcoins – fra sine kunder og samtidig beder dem om en adresse, han kan sende stofferne til. Herefter går 'kbhXXX' selv ind på dark web og bestiller stofferne, som han betaler for med kundernes Bitcoins. Han anfører kundens adresse til sælgeren på dark web, og dermed undgår 'kbhXXX' helt at have stoffer mellem hænderne, da stofferne bliver sendt direkte fra sælgeren på dark web til køberen i Danmark. En anden mulighed er, at 'kbhXXX' selv køber stofferne hjem og herefter mødes med kunderne til en 'klassisk' overdragelse. Men så er betaligen med Bitcoains ifølge Jacob bøvlet, da det tager noget tid at overføre fra en konto til en anden. Her ville kontanter fungere bedre.

»Alt det, han skriver, kan du finde på dark web,« siger Jacob. Se listen over produkter herunder.

PostNord leverer lige til døren

Af åbenlyse årsager kan B.T. ikke handle med 'kbhXXX', selvom det ville være interessant at se, hvor lang tid der ville gå, før vi fik stofferne, om – og hvordan – de ville komme frem, og i så fald hvordan de ville være pakket ind.

Eller med andre ord, hvor 'stealth' pakken ville være. Dark web-slang for at skjule sin forsendelse for tolderne.

De 30 plus gange Jacob har handlet på dark web, har indpakningen – med få undtagelser – båret præg af et systematisk og professionelt forarbejde.

Pusheren, der går under navnet 'kbhXXX', sender lynhurtigt en produkt- og prisliste med stoffer som MDMA, kokain, amfetamin, ketamin, 2CB (et amfetamin-lignenende stof også kaldet 'pink kokain'), LSD, svampe og benzodiazepiner (angstmedicin). Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Pusheren, der går under navnet 'kbhXXX', sender lynhurtigt en produkt- og prisliste med stoffer som MDMA, kokain, amfetamin, ketamin, 2CB (et amfetamin-lignenende stof også kaldet 'pink kokain'), LSD, svampe og benzodiazepiner (angstmedicin). Foto: Mathias Røn Poulsen

Han har aldrig prøvet, at stofferne ikke er kommet frem, og hver gang er de blevet leveret i brevformat, så de kunne glide lige ind ad brevsprækken.

»Jeg har aldrig oplevet, at det var GLS, DHL eller andre private kurerer. Det var altid PostNord, der kom med det,« siger Jacob og fortsætter:

»Og hvis det var piller, jeg bestilte, var de lagt ind i et vakuumpakket dvd-cover, hvor arkene med pillerne var perfekt placeret, så de ikke raslede.«

B.T. ville gerne høre PostNord, hvad de gør for at forhindre/undgå leverancer med ulovlige stoffer bestilt over nettet. I en e-mail skriver de:

»Ligesom alle andre distributører må vi ikke kigge, hvad der er i de forsendelser, der sendes her i landet eller kommer ind fra udlandet. Det er ene og alene myndighederne, der har ansvaret for at stoppe eventuelle ulovlige ting, der sendes med posten.«