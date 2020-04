I alt 5635 personer er testet positiv for coronavirus i Danmark. Det er 233 flere end i den seneste opgørelse.

Antallet af personer, der dør efter at have fået konstateret coronavirus, fortsætter med at stige.

Torsdag er 237 personer i Danmark døde, efter at de var smittet med virusset. Det er en stigning på 19 personer fra onsdag.

Det kan ikke med sikkerhed siges, om det er coronavirusset, der har været dødsårsagen. Mange af de døde har således i forvejen lidt af andre sygdomme.

På den positive side sker der et fortsat fald i antallet af indlagte. Torsdag er 433 personer indlagt med coronavirus. Det er 20 færre end onsdag.

Nu er det ottende dag i streg med et fald i antallet af indlagte.

Torsdag er 5635 personer testet positiv for coronavirus. Det er 233 flere end i sundhedsmyndighedernes seneste opgørelse.

