En fejl i Sundhedsplatformen har ført til forkerte oplysninger i Det Fælles Medicinkort hos 2310 patienter. Det skriver DR.

Fejlen i it-systemet berører personer i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Det er både læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, der bruger medicinkortet, som gør det muligt at se, hvilket og hvor meget medicin en borger skal have.

Fejlen har dog ført til, at ordinationer har stået dobbelt fra 16. til 23. juli. Regionerne er ved at undersøge, hvem der er berørt.

- Jeg bliver meget rystet. Jeg bliver urolig på sygeplejerskernes vegne, for de har brug for arbejdsredskaber, der understøtter patienternes sikkerhed. Men jeg bliver også urolig på patienternes vegne, for de skal kunne stole på de ordinationer, de får i sundhedsvæsenet, siger Ulla Birk, der er kredsformand for sygeplejerskerne i Kreds Sjælland.

Opdateres...