»Min mor sagde, at det måske kunne være, det var manipulerede billeder, der var blevet delt af mig.«

23-årige Marie Wendell fjerner forsigtigt sit lange brune hår fra ansigtet og sætter det om bag ørerne, inden hun fortsætter:

»Og så sagde jeg, at det tror jeg ikke. Jeg tror, der er nogen, der har sendt mine billeder videre.«

Marie Wendell er én blandt de 720 kvinder i alle aldre, der i august fik en e-mail fra Rigspolitiet om, at de var havnet i et online-katalog med intime fotos.

23-årige Marie Wendell har fået delt nøgenbilleder på nettet mod sin vilje. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 23-årige Marie Wendell har fået delt nøgenbilleder på nettet mod sin vilje. Foto: Bax Lindhardt

Fem billeder lå der af hende.

Det kunne politimanden i den anden ende af røret fortælle hende.

Men så kunne han heller ikke fortælle hende mere.

Det har nemlig ikke været muligt for politiet at skaffe sig adgang til andet end mappens indholdsfortegnelse, da billederne lå på en krypteret hjemmeside, hvor man selv skulle dele intime fotos for at få adgang. Og det tillader loven ikke politiet at gøre.

Marie Wendell har en idé om, hvad der er på et enkelt af billederne, fordi hun for nogle år siden fik en besked fra en bekendt, der havde set hende på en hjemmeside.

De andre billeder aner hun ikke, hvad er for nogle. Men der er stor sandsynlighed for, at det er nøgenbilleder, siger hun.

I det lille køkken på første sal sidder Marie Wendell og kigger ud i den grå tåge bag ruden. En blanding mellem en endeløs intethed og en altopslugende masse.

Hendes øjne begynder at blinke hurtigt, stadig fastholdt i den altopslugende intethed ude på den anden side.

23-årige Marie Wendell har fået delt nøgenbilleder på nettet mod sin vilje. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 23-årige Marie Wendell har fået delt nøgenbilleder på nettet mod sin vilje. Foto: Bax Lindhardt

»Hvordan kan det være rigtigt, at ens egen krop kan blive brugt mod en på den måde?«

Hun tager en dyb indånding og lader ordene flyde med ud i næste udånding som et svar på sit eget spørgsmål:

»Ja, jeg ved ikke, hvad der foregår oppe i hovedet på sådan nogle mennesker.«

Sammen med de fem billeder af hende har der i indholdsfortegnelsen også stået hendes fulde navn, by samt et skærmprint af hendes Facebook-profil.

De store sager i 10'erne I 2014 stod Emma Holten frem som den første i verden og fortalte, at hun siden 2011 havde levet med, at der var blevet delt nøgenbilleder af hende på nettet mod hendes vilje – sammen med samtlige af hendes personlige oplysninger. Året efter, i 2015, kom det frem, at unge fyre gemte billeder af lokale piger i Dropbox. I den såkaldte 'Viborg-mappe' lå der omkring 900 intime fotos af piger fra lokalområdet. I 2017 fandt offentligheden ud af, hvordan der i Facebook-gruppen 'Offensimentum' blev udvekslet nøgenbilleder af piger imellem gruppens over 100.000 medlemmer. 2018 blev året, hvor den største sag af slagsen udspillede sig. I Umbrella-sagen kom det frem, at over 1000 unge havde delt den samme video med seksuelt, krænkende indhold af en 15-årig dreng og pige. Og vi runder årtiet af med endnu en stor sag – den omvendte Umbrella-sag om man vil – hvor 720 kvinder på tværs af alle aldre har fået delt intime fotos i et online-katalog.

Og det er det, der i Marie Wendells øjne er det mest uhyggelige ved det hele.

Hun skammer sig ikke over det, der er sket for hende. Og hun skammer sig ikke over sin nøgenhed. Men når nogen forsøger at tage al magt og kontrol fra hende og ramme hende ved at udstille hende på den måde, så handler det pludselig om langt mere end blot en nøgen krop.

»Jeg tror, det handler meget om magt. At de tænker, de har vores liv i hænderne på en eller anden måde og potentielt kan ødelægge vores liv og vores hverdag,« siger hun.

Hendes knoer bliver helt hvide, som hun knuger om kaffekoppen foran sig.

»Jeg synes, det er vildt, at det er så organiseret, og at der overhovedet er så stor interesse for den slags billeder. Det forstår jeg virkelig ikke.«

Hun ryster på hovedet og udstøder en kort, indestængt latter:

»Det er virkelig next level, føler jeg.«

Sagen, hun er blevet en del af, er en af de største sager af slagsen i dansk sammenhæng, og som flere af kvindernes advokat, Miriam Michaelsen, beskriver det: en sag, der sætter en tyk, fed streg under, at deling af billeder uden samtykke ikke er et ungdomsproblem, men et problem, der kan ramme hvem som helst.

23-årige Marie Wendell har fået delt nøgenbilleder på nettet mod sin vilje. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 23-årige Marie Wendell har fået delt nøgenbilleder på nettet mod sin vilje. Foto: Bax Lindhardt

Men for Marie Wendell virker det stadig, som om der er mange, der har svært ved at se det som et større samfundsproblem.

»Jeg hører tit folk især i den lidt ældre generation, der siger, 'så kan de bare lade være, og det er jo, hvad der sker, når man sender den slags',« siger hun.

Hun sætter kaffekoppen hårdt ned på bordet, og træpladen under voksdugen svarer igen med et dunk.

»Men det er ikke ulovligt. Jeg har jo ikke gjort noget forkert,« siger hun.

Hun tager det ikke personligt på sine egne vegne, at nogen har delt hendes private fotos og oplysninger mod hendes vilje, men hun tager det personligt på sit køns vegne.

Hun er ikke i tvivl om, at dette er sket for hende og de 719 andre kvinder på grund af netop det faktum – at de er kvinder.

»Man hører jo ikke om det den anden vej rundt, og hvis mænd ender med at få delt nøgenbilleder, så tror jeg heller ikke, der er lige så meget skam forbundet med det. Kvinders seksualitet er langt mere tabubelagt,« siger hun og holder en kort tænkepause, inden hun fortsætter:

»Kvinder bliver stadig set som nogle, der skal holde lidt på sig selv og lægge låg på sig selv rent seksuelt. Det er et syn, man møder tit, synes jeg.«

Og dette for hende forkvaklede syn på kvinders seksualitet, som hun stadig oplever, at kvinder møder, er en af grundene til, at hun har valgt at stå frem og fortælle sin historie.

»Man kan føle sig meget alene med det, især når der er skam forbundet med det, så jeg håber, at andre, der har været udsat for det samme, kan bruge mig til at spejle sig i.«