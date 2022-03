»Hvis ikke han får behandling til tiden, så dør han.«

23-årige Isabell Bladtkramer har for længst taget de barske realiteter ind, som var hun en rutineret læge på en kræftafdeling.

Drømme om at flytte sammen, rejse verden rundt, måske med tiden stifte familie, bare nyde hinanden og livet er for en stund sat på standby – eller helt taget fra hende og kæresten Chris.

Historien om Isabell Bladtkramer og amerikanske Christian Anthony Aguilar – også kaldet Chris – rummer ikke kun fortællingen om en frarøvet ungdom.

Den er også et eksempel på, hvor heldige vi danskere er, når alvorlig sygdom rammer – og omvendt hvor uheldig man kan være, hvis man som Chris har en anden nationalitet.

»Han er ked af det og bekymret og meget mere bange, end han giver udtryk for. Han er tit træt og har ondt i kroppen og i lungen, hvor der sidder en tumor, som er blevet drænet for to en halv liter væske,« fortæller Isabell Bladtkramer.

Hun er kæreste med 23-årige Christian Anthony Aguilar, der har fremskreden lymfekræft.

Parret mødte hinanden for seks år siden, da Isabell Bladtkramer var på high school i USA. En kærlighed, hvor man bare kan være sig selv og grine, uden det hele skal være så seriøst, som den unge kvinde selv formulerer det.

Isabell og Chris har mødt hinanden, da Isabell læste på highschool i USA for seks år siden. Foto: Privat. Vis mere Isabell og Chris har mødt hinanden, da Isabell læste på highschool i USA for seks år siden. Foto: Privat.

I de seneste år har de rejst frem og tilbage mellem USA og Danmark. Og troede de, at distancen imellem dem skulle være den største udfordring, er de nu blevet klogere.

Kræftdiagnosen har nemlig siden december sidste år fyldt alt i det unge pars hverdag.

»Det er svært at få plads til bare at være kærester, fordi det meste omhandler sygdom,« siger Isabell Bladtkramer.

Allerede i efteråret 2021 begyndte Chris at få det skidt. Han besvimede, havde smerter, hjertebanken og mere. Lægerne i USA mente, der måtte være tale om en hjertefejl. Ved en kikkertoperation blev det dog udelukket – og Chris fik besked om ikke at bekymre sig.

Trods et fortsat skrantede helbred rejste han derfor til Danmark for at fejre jul.

Juleferie blev dog erstattet med akut lægebesøg, for 27. december sidste år faldt Chris om på badeværelsesgulvet og var ved at hoste sine lunger op i bare smerte. Senere blev lungen drænet for væske på et dansk hospital, hvilket formentlig reddede hans liv.

Det var kræft, fastslog lægerne i Danmark.

»Vi blev kede af det og holdt om hinanden. Vi ringede til Chris’ mor, som bor i USA. Dér begyndte han at græde og hyperventilere,« husker Isabell Bladtkramer.

Chris har allerede modtaget kemoterapi fire gange, efter hans kræftsygdom blev opdaget i december 2021. Foto: Privat. Vis mere Chris har allerede modtaget kemoterapi fire gange, efter hans kræftsygdom blev opdaget i december 2021. Foto: Privat.

Chokket har lagt sig nu, men er erstattet af overvældende bekymringer om, hvordan de får råd til at holde Chris i live.

Det er nemlig slet ikke sikkert, at Chris kan få de behandlinger, han skal have. For han er ikke dansk statsborger, og derfor kan han ikke få sundhedsydelser gratis i Danmark.

Rejser han hjem, kan han ikke få behandling der, da han hverken er forsikret eller har familie, som kan hjælpe ham økonomisk. De kommer fra en lavere social klasse i Mexico, hvor pengene lige knap rækker.

Chris har heller ikke længere et arbejde, da han er blevet fyret efter at have haft for mange sygedage.

Isabell og Chris er meget glade for hinanden og har planer om at flytte til Malmø sammen, hvis de får mulighed for det. Foto: Frank Cilius/Byrd. Vis mere Isabell og Chris er meget glade for hinanden og har planer om at flytte til Malmø sammen, hvis de får mulighed for det. Foto: Frank Cilius/Byrd.

Læg dertil, at tilliden til de amerikanske læger er på et meget lille sted, efter de lod ham tro, at han ikke fejlede noget.

»USA er skruet helt anderledes sammen end i Danmark. Det er dyrt at have en forsikring, især når man er ung, og man også skal kunne betale for mad og husleje, så er det svært. Så på den måde er vi jo utrolig privilegerede her i Danmark,« siger Isabell Bladtkramer.

Hun arbejder selv i en biludlejning i lufthavnen i København, men aner ikke, hvordan hun med en indkomst skal skrabe godt 350.000 kroner sammen til kemokure, stråling, scanninger, lægeaftaler og så videre.

Derfor har parret nu startet en indsamling via Facebook – som er godkendt af Civilstyrelsen – hvor de indtil nu har samlet godt 60.000 kroner ind og derfor har kunnet betale for Chris’ fire første kemokure.

De har forgæves forsøgt at indgå en aftale med hospitalet om en afbetalingsordning, men det har hospitalet afvist.

»Det er forfærdeligt at være i en sådan situation og ikke vide, om vi får råd til at den næste behandling. Det påvirker os begge meget. Chris’ humør er ikke det samme, som det var før,« siger Isabell Bladtkramer.

»Lægerne har sagt, at prognosen er god, hvis han får behandling. Men man ved jo aldrig, når han befinder sig i det værste stadie af den kræftform, han har. Men vi prøver at være håbefulde,« slutter hun.