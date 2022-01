En mørk onsdag eftermiddag sætter Cecilie Reinau sig i et småkoldt, spartansk mødelokale på B.T.s redaktion.

Ser man på hendes alder, 23 år, ville et sandsynligt gæt nok være, at mødet skulle handle om et fritidsjob, studievejledning eller andet, der plejer at have fokus i en 23-årigs liv.

Men hun er her for at fortælle om sit tøjmærke, Itsmay, som hun på få år og trods sin unge alder allerede har stablet på benene og gjort til en succes.

Ideen til firmaet kom, da hun en dag sad og ledte efter en kjole til den kommende nytårsaften på samtlige shoppingsider. Men hun var ikke tilfreds med udvalget.

»Så faldt jeg over et par australske webshops og tænkte, at det tøj bare sparkede røv,« siger hun.

Tøjet beskriver hun selv som 'chic fashion'. Sødt, men også vovet. Farverigt, drømmende og tætsiddende, så det kan vise kroppenes former frem på lækker vis. Og det er den ånd, man også finder i tøjet fra Itsmay.

Cecilie Reinau købte tøjet fra de australske hjemmesider hjem, men hun fik det aldrig på til nytår. Told, moms, importgebyrer og den lange rejsetid gjorde, at pakkerne først kom ind ad døren tre måneder efter nytår.

»Men jeg kunne se, at der var et hul i markedet. For folk spurgte, hvor tøjet var fra, og på det tidspunkt kunne jeg kun finde tøjet i Australien, hvor rejseudgifterne for pakkerne endte med at blive dobbelt så dyre som selve tøjet.«

I 2018 havde hun mødt sin kæreste, Edvin, der allerede havde flere års erfaring med iværksætteri, som var en uopdaget verden for Cecilie Reinau. Og med det møde fandt hun ud af, at det var iværksætteri, der var hendes drømmejob.

»Det var en kæmpe åbenbaring for mig. Det var svaret på min søgen at møde ham.«

Parret bestemte sig for at skabe noget sammen og begyndte at eksperimentere med tøjs udseende, hente prøver hjem og sende tøj i produktion. Og i 2020 var Itsmay født.

I dag arbejder de fuld tid med Itsmay, har over 30.000 følgere på mærkets Instagram-profil og har fået diverse investorer og Vækstfonden med på projektet.

Nu sidder hun her. 23 år, i et seriøst forhold med sin medstifter af et succesfuldt firma. Og så blev hun ovenikøbet mor til parrets søn, Liam, for seks måneder siden.

Det er et liv, de færreste 23-årige lever, og det kan hun da også godt mærke, når hun ser venner rejse, feste og studere, imens hun har eget firma og skal indrette sit søvnmønster efter sin søns.

Cecilie Reinau beskriver selv tøjet som 'chic fashion' og inspirationen kom fra australske webshops, der 'sparkede røv'. Vis mere Cecilie Reinau beskriver selv tøjet som 'chic fashion' og inspirationen kom fra australske webshops, der 'sparkede røv'.

»Det er rigtigt, det er virkelig et voksent liv, jeg lever. Men folk er forskellige og har brug for forskellige ting. Og jeg har haft brug for at have det her liv. Jeg har brug for at være mor til Liam, for det gør mig til et bedre menneske. Jeg har brug for at køre det her firma med Edvin, for det gør os gode sammen. Og jeg har brug for at have Itsmay, for det giver mig lov til at være kreativ.«

Cecilie Reinau har ikke altid vidst, hvad hun skulle, og har taget store livsvalg, på baggrund af hvad alle andre gjorde.

Hun tog på gymnasiet, fordi alle andre gjorde det. Hun startede på en universitetsuddannelse, fordi alle andre gjorde det. Så da hun valgte iværksætteriet til som et gennemtænkt og udelukkende lystbetonet valg, gik noget op for hende.

»Det er så vigtigt at lave noget, man elsker, i stedet for at sidde fast i en hverdag med arbejde, vaner og mennesker, der ikke er gode for en. Nogle gange er det, som om vi alle bor i en osteklokke. Og jeg siger ikke, at man skal læse bøger, meditere og lave mad fra bunden hver dag – det gør jeg heller ikke selv. Men hvis man stiller sig selv kritiske spørgsmål og reflekterer over de valg, man tager, så kommer man sgu langt. Man skal prøve sig selv af.«

Det nordjyske tøjmærke, Itsmay, har den kun 23 årige Cecilie Reinau som iværksætter. Vis mere Det nordjyske tøjmærke, Itsmay, har den kun 23 årige Cecilie Reinau som iværksætter.

Og netop det at prøve sig selv af er også det, Cecilie Reinau håber, Itsmays kunder vil bruge tøjet til.

»Vores mærke står for, at du skal finde din identitet og vise, hvem du er. Og Edvins og min drivkraft er, når vi kan mærke vores kunder, se, at de vil interagere med os og være glad for vores tøj.«

Men selvom Itsmay på kort tid har opnået succes, erkender Cecilie Reinau, at ét område af firmaet skal forbedres.

»Der, hvor vi indtil videre har været dårligst, er i forhold til at vise, at der er plads til alle på Itsmay. Jeg har jo bare haft en tynd veninde, der gerne ville stå model, samt fået nogle fede billeder tilsendt af norske og svenske modeller med samme kropstype, der har vores tøj på,« siger hun og fortsætter:

»Det er så vigtigt at lave noget man elsker,« siger Cecilie Reinau, der tog både gymnasiuet og universitet lidt fordi alle andre gjorde det. Vis mere »Det er så vigtigt at lave noget man elsker,« siger Cecilie Reinau, der tog både gymnasiuet og universitet lidt fordi alle andre gjorde det.

»Men vi har ikke nok billeder af kvinder i forskellige størrelser. Og vi har et ansvar for at vise unge piger, at der skal være plads til alle, og at alle er smukke. Og en kvinde, der bruger x-large, skal have lige så stor mulighed for at have en smuk stram kjole på, hvis det er det, hun har lyst til. For vi ser alle skidegodt ud.«

Et mål for virksomheden er derfor at øge fokus på at få billeder med kvinder i alle former og lave tøjet, der passer til dem.

Men det tyder heller ikke på, at der står noget i vejen for Itsmays udvidelsesplaner.

Stifterparret står nemlig med det luksusproblem, at de på grund af firmaets vækst skal finde både flere medarbejdere og deres første rigtige kontor i Aalborg Midtby. At samtlige investeringspartnere og Vækstfonden nu er hoppet med i projektet, minimerer da heller ikke forventningerne til Cecilie Reinau og kærestens projekt, men én ting er sikker:

Cecilie Reinau startede Itsmay med sin kæreste, Edvin, i 2020. Foto: privat. Vis mere Cecilie Reinau startede Itsmay med sin kæreste, Edvin, i 2020. Foto: privat.

»Så længe vi elsker det, vi gør, fortsætter vi med det. Jeg ved ikke, hvad der sker i fremtiden – jeg ved bare, at det er fedt lige nu, og at jeg ikke kunne forestille mig at lave noget andet.«