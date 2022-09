Lyt til artiklen

»Vi får en melding om en ung kvinde, der har hjertestop.«

Henrik sidder pinselørdag i ambulancen med sin kollega og kigger på skærmen i bilen. Det burde ikke være dem, som bliver kaldt ud til kvinden, fordi de er alt for langt væk.

Minutterne kan betyde liv eller død. Chancen for at overleve et hjertestop falder med omkring 10 procent hvert minut.

Da Henrik og kollegaen får opkaldet, er de næsten 15 kilometer væk ad snoede veje. Pigen med hjertestop er kun 200 meter fra nærmeste ambulancestation, men dér er ambulancen ubemandet på grund af personalemangel.

»Havde vi været på stationen eller i området, så havde vi været der inden for tre minutter.«

I stedet ankom de efter mere end ti minutter.

Den dag i juni havde ambulancetjenesten i Region Midt farligt få reddere på arbejde, fordi der generelt ikke er nok.

»Lige den dag var der ingen ambulancer i den by. Der var ingen folk til det, fordi der manglede 20 ambulancer i hele regionen,« siger Henrik. »Det vil koste menneskeliv, det her. Det er der ingen tvivl om med den vej, som det går.«

B.T. har konfronteret Region Midt med den situation, som mange reddere beskriver. Regionen bekræfter, at der især den pinselørdag »var rigtig mange« ambulancer ude af drift i kortere og længere perioder.

»Det er naturligvis en alvorlig situation,« erkender Henning Voss, som er direktør for Præhospitalet.

En aktindsigt hos regionen viser, at der på nuværende tidspunkt er omkring 50 ledige stillinger i Midtjylland.

Samtidig viser nye tal, at antallet af minutter, hvor ambulancerne er ude af drift, er eksploderet.

Den morgen pinselørdag, før den unge kvinde fik hjertestop, var nattens ambulancereddere ved at slutte deres vagt på stationen. En af dem var Michael, som satte kaffen over til morgenholdet. Men der mødte ingen ind.

»Bilen var bare sat 'ude af drift'.«

Michael undrede sig mest over, at vagterne til den ambulance ikke var slået op som ledige, så nogen kunne melde sig.

»Det er en flad fornemmelse at forlade en ambulancestation uden at give arbejdet videre til en kollega.«

Det er ikke B.T. bekendt, hvad der skete med kvinden, som havde hjertestop, efter hun ankom til hospitalet.

B.T. har talt med adskillige ambulancereddere i Region Midt og i Region Hovedstaden, som alle fortæller om akut mandskabsmangel. Det slider på redderne, som frygter, at det kan ende med at koste patienternes liv.

Tidligere har B.T. afdækket, hvordan der under skyderiet i Field's holdt adskillige ambulancer stille på stationerne på grund af mandskabsmangel. Patienter risikerer også at vente længere, når de ringer 112 for at få hjælp.

Det gjorde 78-årige Inge Schmidt, som lå forslået og blødende på fortovet i en time.

Fra Reddernes Fagforening lyder det, at mandskabskrisen rammer hele Danmark.

»Der skal nye løsninger til. Lige nu går det ud over patientsikkerheden,« siger Kim Hammershøj.

Konsekvensen er, at ambulanceredderne nu kører flere ture og meget længere distancer for at hente patienter.

»Det vil koste menneskeliv, det her. Det er katastrofalt,« siger Henrik, der er redder i Midtjylland.

Direktør i Præhospital i Region Midt Henning Voss skriver i et svar, at man har lært af eksempelvis pinselørdag, så de »knappe« ressourcer bruges bedst muligt. Men det ændrer ikke ved, at der konstant holder ambulancer stille.

»Vi har en aktuel udfordring med ambulancer, der må tages ud af drift.«

Henning Voss erkender også, at det kan påvirke responstiderne for ambulancerne. Vagtcentralen prioriterer derfor benhårdt efter, at de mest syge og kritiske patienter får hjælp først.

Henrik og Michael er ikke ambulancereddernes rigtige navne. De ønsker begge at være anonyme på grund af deres ansættelsesforhold.