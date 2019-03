En 23-årig mand, der indtil for få dage siden ikke havde fået den såkaldte MFR-vaccine, der beskytter mod blandt andet mæslinger, opfordrer nu andre uvaccinerede til at få vaccinen.

»Det er jo ingen hemmelighed, at mæslinger, som er i udbrud for tiden, har en høj dødelighed. Derfor synes jeg, man har en pligt over for sine medborgere til at blive vaccineret, så dem, der ikke er vaccinerede og de immundefekte, ikke bliver smittede,« siger Henrik Sylvester Pedersen.

Onsdag 6. marts fik han MFR-vaccinen og delte efterfølgende et opslag på det sociale medie Reddit med et billede af sig selv, hvor han er blevet stukket i armen. I samme opslag opfordrede han andre uvaccinerede til at få vaccinen.

»MFR er en af de sikreste vacciner, der findes, og alternativet er for dumt,« skriver han blandt andet.

Henrik har først fået MFR-vaccinen i en alder af 23 år. Han var ikke klar over, at han ikke havde fået vaccinen, før han om det med sin mor.

Selvom vaccinen har været tilgængelig siden 1987, fravalgte hans mor vaccinen, da Henrik var barn. Først for nylig gik det op for den 23-årige mand, at han ikke var beskyttet mod mæslinger.

»Jeg har egentlig aldrig rigtig tænkt over det, før jeg omkring nytår var en tur i Amsterdam. Det er en meget stor lufthavn med mange tusind mennesker. Det havde været meget upraktisk at blive smittet der,« siger han.

Mæslinger er en yderst smitsom sygdom. Det er især uvaccinerede små børn og voksne, der er i risikozonen for at udvikle alvorlige komplikationer i form af lungebetændelse, mellemørebetændelse eller i sjældne tilfælde hjernebetændelse.

Henrik Sylvester Pedersen, der til daglig arbejder som IT-konsulent, er ikke sur på sin mor over, at hun valgte ikke at vaccinere ham. Men han vil selv vaccinere sine egne børn, hvis han en dag får nogle.

»Da jeg skulle vaccineres i 1995, var der kommet en nyere vaccine på markedet, der ikke i samme omfang var testet. Da man ikke kunne vælge den ’ældre version’, valgte min mor, at jeg ikke skulle vaccineres. Jeg ville da helst have haft vaccinen, da jeg var barn. Men jeg klandrer ikke min mor, hun traf et informeret valg,« siger den 23-årige mand fra Nykøbing Falster.

Efter Henrik Sylvester Pedersen skrev opslaget, er han blevet kontaktet af flere familier, der har takket ham for at være blevet vaccineret:

Det skal du holde øje med: Mæslinger giver forkølelsessymptomer, dvs. snue, hoste, feber, røde øjne mv.

Du kan også opleve lysfølsomhed, lymfeknuder på halsen og ondt i halsen.

Efter tre til fire dage kommer udslættet, som starter som ganske små pletter – typisk omkring ørerne. I løbet af et par dage spredes pletterne ud over hele kroppen.

Mæslinger er en yderst smitsom sygdom. Derfor hjælper det ikke meget at vaske hænder og holde en god hygiejne. Smitten er nemlig luftbåren og kan hænge i luften i op til to timer efter en inficeret person har været i rummet. Man kan altså ikke gøre meget selv for ikke at udsætte sig selv og sine børn for smitte udover at lade sig vaccinere.

»Det er lidt rørende, for jeg er jo bare blevet stukket i armen. Men jeg er glad for mit valg. Det ville være ubehageligt, hvis jeg en dag smittede en person med et svækket immunforsvar,« siger han.

I 2018 fik over 82.000 konstateret den smitsomme børnesygdom. Det er mere end tre gange så mange som året før, viser tal fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Læg dertil 72 døde i 2018 mod 42 i 2017. I Danmark er seks personer smittet med mæslinger, senest torsdag i denne uge blev et spædbarn på 10 mdr. smittet.