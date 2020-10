Beskyttelse af personlige data har med GDPR-lovgivning med mere fået en helt ny betydning i det seneste årti.

Men det er ikke alle institutioner, der formår at holde tæt om danskernes fortrolige oplysninger.

Denne gang er det Aalborg Kommune, der ved en fejl har lækket intet mindre end 2.233 cpr-numre.

Det skriver kommunen selv i en pressemeddelelse.

Kommunen har i forbindelse med en klagesag sendt dokumenter med 2.233 cpr-numre samt oplysninger om 36 personer med navne- og adressebeskyttelse til to borgere.

Kommunen understreger, at dokumenterne kun har kunnet tilgås af de to personer, der har klaget, men beklager derudover.

»Det er rigtig beklageligt, at vi har haft et sikkerhedsbrud, for vi arbejder intenst på at undgå, at den slags sker. Sikkerhedsbruddet er naturligvis anmeldt til Datatilsynet, ligesom vi - sammen med Planklagenævnet - har sendt en formel underretning til de berørte borgere,« siger vicedirektør i By- og Landskabsforvaltningen Frede Aagren.

Kommunen blev opmærksom på fejlen 26. oktober.