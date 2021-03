De ansatte hos Danske Bank får det, som de vil have det.

»Det skaber en fleksibilitet, som vi ikke har udnyttet før, og det flugter med vores ambition om at skabe en mere moderne og mere fleksibel måde at arbejde på«, siger HR-direktør Karsten Breum.

For de ansatte i storbanken kan i fremtiden selv være med til at fastlægge, hvor meget de vil arbejde hjemmefra. En, to eller tre dage om ugen eksempelvis, skriver Politiken. Alle får tilbuddet.

I forbindelse med det seneste års coronaudfordringer har 18.000 af de 22.000 ansatte hos Danske Bank haft hjemmearbejde, og det er baggrunden for den nye ordning. Og ikke mindst at en undersøgelse blandt de ansatte viste, at 92 procent gerne vil fortsætte med at arbejde hjemmefra.

Danske Bank har 22.000 ansatte. Foto: JACOB GRONHOLT-PEDERSEN Vis mere Danske Bank har 22.000 ansatte. Foto: JACOB GRONHOLT-PEDERSEN

»Vi synes grundlæggende, at det med at arbejde hjemmefra er blevet enormt godt modtaget af medarbejderne og af vore kunder, der i langt højere grad har mulighed for at møde bankens medarbejdere virtuelt,« siger bankens HR-direktør Karsten Breum.

Danske Bank håber på at skabe mindre stress, større fleksibilitet og mere arbejdsglæde med ordningen.

Ordningen med delvist hjemmearbejde er frivillig, men med følger 8.000 kroner til at skabe et ordentligt hjemmekontor. Fra Danske Bank understreges det, at der i den henseende ikke bliver udført 'inspektionsbesøg'.

Hos den faglige organisation Finansforbundet er man positiv over for den nye ordning om hjemmearbejde.