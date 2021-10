Det tog ikke mere end end én uge, før Alex Vargas' Danmarksturné blev udsolgt.

Billetterne blev sat til salg 28. september, og koncerterne bliver spillet i intet mindre end 22 danske byer i januar og februar næste år.

Derfor løfter stjernesangeren nu sløret for endnu to arenashows, hvor det ene vil blive spillet i Aarhus Congress Center i december 2022.

Alex Vargas er lige nu aktuel i TV2-programmet Toppen af Poppen. Han har desuden tidligere været at finde på både Roskilde Festival, Østregasværk og Royal Arena.

Sangeren slog i gennem med megahittet ‘Shackled Up’, som siden fik platin.

Formentlig vil det dog ikke kun være gamle hits, du kan skråle med på, hvis du køber billet til det nye arenashow.

Alex Vargas har nemlig delt en række billeder på Instragram, hvor han skriver »This album is nearly done« (Det her album er næsten færdigt, red).

Alex Vargas spiller i Aarhus Congress Center fredag 9. december 2022, og dørene åbner klokken 18.

Du kan købe billetter her.