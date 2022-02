22-årige Josefine knugede sin mors hånd, mens hun kiggede lægen i øjnene. Hendes egne var røde og fyldt med tårer.

'Jeg sætter mig foran et tog, jeg kan ikke leve mere,' hulkede hun.

Det er Josefines mor, Helle Fristed, der genfortæller datterens ord, mens hun husker tilbage på de sidste uger, hun var i live.

Selvom lægen på psykiatrisk skadestue i Hillerød så Josefines store tårer trille ned ad kinderne og hørte hendes ord, hendes planer om, hvordan hun ville ende livet – så sendte lægen Josefine hjem.

»Hun var så klar i spyttet, som man overhovedet kunne være. Hun var så ærlig. Hvorfor lyttede man ikke? Hvordan kan man lade være med at hjælpe?« siger Josefines mor, Helle.

B.T. har den seneste tid skrevet om, hvordan psykiatrien sender flere selvmordstruede patienter hjem. For tre uger siden blev 20-årige Silas Kærhøg sendt hjem efter at have fortalt om sine selvmordsplaner. To dage efter tog han en overdosis medicin.

Hans selvmordsforsøg lykkedes ikke. Det gjorde Josefines.

Dagen inden, Josefine satte sig på skinnerne på Rungsted Station en februarmorgen i 2015 og blev ramt af et gennemkørende tog, havde hun gjort et sidste forsøg på at råbe om hjælp.

Hun skrev til psykiatrien, der lige havde tilbudt hende en samtale en måned efter.

'Aktuelt er jeg så langt ude i min spiseforstyrrelse, at jeg simpelthen ikke kan vente en måned på jeres samtale. Om en måned er jeg her ikke mere,' skrev Josefine.

Men igen var der ingen, der lyttede. Og noget tyder på, at psykiatrien ikke har taget ved lære af Josefines historie. Man sender stadig alvorligt selvmordstruede patienter hjem i dag.

For at forstå, hvorfor Josefine endte på skinnerne på Rungsted Station en iskold februarmorgen, skal vi tilbage i tiden. Josefine var 17 år, da hun første gang forsøgte at tage sit eget liv. Hun havde haft bulimi i tre år, og den åd hende op langsomt, men sikkert, psykisk og fysisk. Efter selvmordsforsøget blev hun indlagt kort, men uden behandling, siger moren og kalder det ren opbevaring.

De næste fem år forsøgte familien selv at finde alternative behandlingsmuligheder uden om psykiatrien.

Men lige lidt hjalp det – Josefines sygdom ville ikke slippe grebet.

Moren husker tilbage på den dag, hvor hun havde fødselsdag, og Josefine ville komme forbi og hjælpe med middagen, inden gæsterne kom.

Hvis Josefines historie kan hjælpe andre med at blive taget mere alvorligt i psykiatrien, siger moren, så er hun ikke død forgæves. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Hvis Josefines historie kan hjælpe andre med at blive taget mere alvorligt i psykiatrien, siger moren, så er hun ikke død forgæves. Foto: PRIVATFOTO

»Da hun kom, satte hun sig hulkende ned på en stol og sagde: 'Mor, jeg kan ikke leve mere.' Hun sagde ikke: 'Jeg vil ikke leve mere.' – hun kunne simpelthen ikke.«

Helle slukkede ovnen, lod stegen stå, ringede til gæsterne, aflyste festen og kørte sammen med Josefine ind på psykiatrisk skadestue.

Men da Josefine sad med sin mor i hånden og grædende fortalte lægen om sine selvmordsplaner, kom hjælpen endnu ikke.

Lægen sad over for dem og viftede med et stykke hvidt papir. Der var ti punkter printet på det. Blandt andet, hvorvidt Josefine havde konkrete planer om, hvordan selvmordet skulle foregå – tjek. Om hun havde forsøgt selvmord tidligere – tjek. Og sådan fortsatte listen, hvor alle punkterne kunne tjekkes af.

»Men lægen ignorerede det. Jeg fik udskriften bagefter. Og der stod 'selvmordsrisikovurdering = ingen øget risiko',« fortæller Josefines mor.

Håbet var slukket. I fem uger efter lægens vurdering gik Josefine og forberedte sit selvmord ned til mindste detalje.

Hun skrev afskedsbreve til sin familie og alle sine venner. Hun filmede og klippede en to timer lang video til dem, hvor hun fortalte, hvad hun kæmpede med, og hvor højt hun elskede dem.

»Jeg vidste, at hun ville begå selvmord – for hun sagde det: 'Du får ikke at vide hvornår, mor. Men jeg gør det. Det kan du være sikker på'.«

En sætning fra et af Josefines afskedsbreve. Hun fik aldrig den ungdom, hun ønskede sig så inderligt, men hun håbede for sine nærmeste, at de ville udleve alt det, hun ikke selv fik lov til. Foto: PRIVATFOTO Vis mere En sætning fra et af Josefines afskedsbreve. Hun fik aldrig den ungdom, hun ønskede sig så inderligt, men hun håbede for sine nærmeste, at de ville udleve alt det, hun ikke selv fik lov til. Foto: PRIVATFOTO

Hvorfor forsøgte du ikke at få hende indlagt igen?

»Det havde jeg jo lige prøvet. Vi havde mistet troen på, at psykiatrien ville hjælpe. Vi fik bare en sludder for en sladder, en lang næse, og så blev vi sparket ud igen. Alt var prøvet – egen læge, breve til Sophie Løhde, besøg på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og en plads på privathospitalet Kildehøj.«

Dagene gik, og Josefines død nærmede sig. Hun stoppede med at gå i bad og skifte tøj. Hendes øjne blev mere og mere slukkede, fortæller moren:

»Jeg tænkte: 'Det er ved at være nu.' Jeg turde bare ikke spørge hende. For hvis hun sagde: 'Mor, det er i dag klokken 3.' Hvad skulle jeg så gøre med det? Man kunne jo ikke mandsopdække hende.«

Men det var, som om noget var ændret den allersidste morgen, Josefine var hos moren.

»Hun havde lys i øjnene. Jeg tænkte: 'Der er bedring undervejs',« siger Helle.

I dag ved hun, at det er det, der hedder 'selvmordstilstand', fortæller hun. Når øjnene lyser, og man er glad – så er beslutningen taget. Og ingen jordisk magt ville kunne tale hende fra det, siger moren:

»Hun stod der i køkkenet og sagde: 'Det går nok det hele, mor, jeg tager en kop kaffe mere, nu skal du ikke være trist, vi finder ud af det sammen'.«

Her kan du få hjælp Hvis du har selvmordstanker, er i en anden alvorlig krise eller er pårørende til en person, der er i alvorlig krise, kan du kontakte telefonrådgivningen på Livslinien og få hjælp på 70 20 12 01. Du kan ringe alle årets dage fra klokken 11 til 05. Du kan også få rådgivning via en chat. Chatten finder du ved at klikke her.

Nogle timer efter, Josefine havde taget en ekstra kop kaffe i køkkenet, så Helle en politibil rulle op foran huset. Der steg to mænd ud. Den ene var Josefines far, som er politibetjent.

»Jeg kunne se det på ham, fordi han græd. Han fortalte, at vores datter var død,« siger Helle.

Uforståeligt. Uvirkeligt. Der var og er mange følelser i moren, som nok aldrig kommer til at forsvinde.

Men nogle gange – faktisk ret tit, siger Helle, så sætter hun sig og ser en video, som Josefine optog, 14 minutter inden hun døde. Der er en nemlig nogle af datterens ord, der har trøstet Helle en smule midt i al det meningsløse.

I videoen sidder Josefine på perronen på Rungsted Station. Hun har den jakke på, som hendes far havde givet hende i julegave med en stor pelskrave om ansigtet.

»Hun er afklaret, hun er smuk, hun er smilende. Hun siger: 'Klokken er 06.10, toget kommer om 14 minutter. Det er så lortetidligt. Jeg sidder helt for enden, så der ikke er nogen, der kommer til at se det.' Og så siger hun noget, der faktisk har trøstet mig hen ad vejen – hun siger: 'Jeg glæder mig til det – det bliver en lettelse',« fortæller Helle.

Men selvom Josefine ikke vidste det, var der et vidne på den anden side. Han har efterfølgende fortalt familien, hvad han så.

»Han siger, at han så en ung pige med pelskrave sætte sig på skinnerne og sprede armene ud som en engel – eller som om hun ville omfavne toget, da det kom brusende.«

Josefine er her ikke mere. Men Helle ved, at det ville være vigtigt for hende, hvis hendes død ikke var forgæves. Hun kæmpede for selv at blive taget alvorligt af psykiatrien – det blev hun ikke. Men hvis hendes historie kan medvirke til, at andre bliver det i fremtiden, så er det hele ikke lige så meningsløst alligevel, siger Helle.

B.T. har fremlagt Josefines historie for Region Hovedstadens Psykiatri og spurgt, hvorfor der stadig bliver sendt selvmordstruede patienter hjem fra psykiatrien.

De henviser til deres tidligere svar i artiklen om 25-årige Marie, der blev sendt hjem og tog en overdosis.

I en mail dengang skrev centerchef Henrik Søltoft blandt andet, at hvis man bliver sendt hjem, er der altid et tilbud om at komme tilbage, hvis behovet opstår.