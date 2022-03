22-årige Jonas var natten til søndag på vej hjem fra en bytur i København.

Han var i godt humør og snakkede i telefon med en af sine pårørende i metroen, kort inden solen stod op.

Men efter den 22-årige steg ud af metroen ved endestationen på Orientkaj, blev hans liv på uretfærdig og tragisk vis revet fra ham.

Og fra hans venner og familie.

Jonas blev tirsdag formiddag fundet livløs på en skrænt ned til en jernbaneoverskæring ved Nordhavn Station. Ifølge politiet tyder det på, at der har været tale om tragisk ulykke, hvor han var blevet ramt af et tog.

Tirsdag aften satte Jonas' pårørende blomster og lys op det samme sted for at ære hans liv og minde.

Hans nærmeste pårørende takker alle, der hjalp med at lede og dele efterlysningen af deres kære.

Det gør de i et Facebook-opslag onsdag:

»Kære alle. Vi vil gerne sende en meddelelse ud på vegne af familie og nære venner til Jonas. Ja, det er desværre vores Jonas, der er blevet fundet. Alle vores hjerter er knuste, men familie og venner er sammen« skriver de pårørende og fortsætter:

»Han er det bedste menneske alle har kendt, den bedste søn, bror, barnebarn, nevø, fætter, kæreste og ven.«

De afslutter opslaget med at fortælle, at familien har brug for tid og ro, og at de vil dele information om begravelse, når de ved nærmere.