Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Genbrug, genbrug og mere genbrug.

Det er det ord, som 22-årige Emma Jensen bruger til at beskrive, hvad der primært hænger på bøjlerne i hendes klædeskab.

»Det er fedt at have noget, som alle andre ikke har – og min garderobe er fyldt med farver og mønstre, som jeg har købt brugt« siger Emma, der til dagligt læser til biolog.

Som barn besøgte Emma ofte genbrugsbutikker med sin mormor. Men det var først i teenageårene, at genbrugspassionen for alvor tog fart.

Til venstre på billedet ses den første kjole, som 22-årige Emma selv har syet. Siden hen har hun kreeret mange flere. Foto: Privatfoto Vis mere Til venstre på billedet ses den første kjole, som 22-årige Emma selv har syet. Siden hen har hun kreeret mange flere. Foto: Privatfoto

En passion, der betød, at Emma for halvandet år siden takkede 'ja' til en udfordring fra Røde Kors om kun at købe genbrug i et år.

»I starten var det svært, fordi jeg lige var flyttet hjemmefra. Men hurtigt lærer man at være kreativ,« fortæller en grinende Emma.

Og Emma er langt fra den eneste, der er hoppet med på genbrugsbølgen.

En ny landsdækkende undersøgelse udført af Den Blå Avis (DBA) viser nemlig, at 90 procent af de 18-30 årige har handlet genbrug inden for det seneste år. Det svarer til, at hver gang danske unge køber fire varer, er minimum én af dem købt brugt.

Undersøgelsens resultater 90 % af de 18-30-årige har handlet genbrug det seneste år. Blandt de øvrige aldersgrupper er gennemsnittet 71 %.

27 % af varer, de 18-30-årige har købt det seneste år, er genbrug. Blandt de øvrige aldersgrupper er gennemsnittet 14 %.

De vigtigste årsager til at købe brugt er ifølge de 18-30-årige, at: spare penge (79 %), få gode ting, som stadig er brugbare og ellers ville blive smidt ud (55 %), bidrage til at mindske overforbrug (51 %) samt gøre noget godt for klimaet (43 %) Kilde: DBAs undersøgelse 'Genbrugsindekset.'

En udvikling, der vækker stor begejstring hos DBA.

»Det er et helt vildt højt tal, og de unges købsvaner er meget inspirerende,« siger Julie Schon, der er talsperson for DBA og redaktør for DBA guide.

Det er især ønsket om at spare penge og tage hensyn til klimaet, der får de danske unge til at slå genbrugsrekorder på stribe, forklarer Julie Schon.

»De unge er meget miljøbevidste, og så tror jeg, at vi har at gøre med en generation, hvor genbrug ikke er noget, man forbinder med nød, men i stedet forbinder med muligheden for at være trendy og unik.«

Det er måske de færreste, der kan forestille sig, at denne kjole startede som et dynebetræk til et sæt børnesengetøj. Foto: Privatfoto Vis mere Det er måske de færreste, der kan forestille sig, at denne kjole startede som et dynebetræk til et sæt børnesengetøj. Foto: Privatfoto

Netop ønsket om at eje noget unikt, kan 22-årige Emma nikke genkendende til.

»Ud over fedt tøj kan jeg også finde sengetøj og duge, som jeg for 35 kroner kan forvandle til en ny, smart kjole,« siger hun og fortsætter:

»Desuden sparer jeg mange penge om måneden, som jeg så kan bruge på andre sjove ting.«

Derfor har genbrugsshopperen også fundet sin mors gamle symaskine frem og kastet sig ud i at sy sine egne kjoler.

Her er Emmas bedste råd til genbrugsshopping Gør du også med en genbrugsshopper i maven, så har Emma Jensen et par gode råd til at komme i gang. Gå langsomt frem. Købsvaner ændrer sig ikke fra den ene dag til den anden. Prøv eventuelt at sige, at hver gang du køber tre ting, skal én af dem være genbrug. Opdager du en ny trend, så tjek genbrugsbutikker og platforme som Trendsales, Tise eller Facebook Marketplace. Det sker tit, at trends har været på mode før. Skal du købe en bestemt vare, så tjek genbrugsplatforme, inden du bestiller varen fra ny. Tænk over om impulskøbene er nødvendige, og tjek dit klædeskab efter – måske har du allerede noget, der ligner derhjemme.

»Den første kjole havde jeg på til en konfirmation, og mange blev mundlamme, da jeg fortalte, at kjolen blot en uge tidligere havde været et dobbeltdynelagen,« siger Emma.

Sidenhen har hun kreeret syv farverige kjoler, som hun deler på sin Instagram. Håbet er at inspirere andre til at komme i gang med at købe genbrug.

»Og så håber jeg på at gøre op med forestillingen om, at genbrug kun er noget, der lugter og er kedeligt,« slutter hun.