22-årige Elias Hauerslev Bendtsen sidder tilbage på et kollegieværelse i Sydney, efter han blev afvist i lufthavnen mandag, hvor han skulle have været med et fly hjem til Danmark.

Retningslinjerne var åbenbart ændret over natten, så kun dem, der havde fået taget en negativ test for coronavirus, kunne komme med flyet.

Elias Hauerslev Bendtsen havde nogle dage forinden sin afrejse forhørt sig om, at man skulle bruge en sundhedserklæring for at komme med fly, der mellemlandede i Thailand, ligesom hans skulle.

»Jeg tog ud i lufthavnen søndag for at høre, hvad man skulle bruge, for jeg var lidt i tvivl. Og der mødte jeg en masse danskere, der kom igennem kontrollen med et bevis, hvor der stod, at de ikke havde diverse symptomer,« siger Elias Hauerslev Bendtsen, der måtte annullere sit udvekslingsophold i Sydney før tid grundet virussen.

Danskerne, han havde mødt søndag i lufthavnen, fulgte reglerne, så det tænkte Elias Hauerslev Bendtsen også, han gjorde, da han fik fat i samme underskrevne sundhedserklæring på et nærliggende hospital, der beviste, at han ikke havde nogen symptomer på coronavirus.

»Men da jeg så kom ud til lufthavnen i dag (mandag, red.), stod der en meget stor flok mennesker uden for det indhegnede check-in-område, fordi de kun lukkede folk ind, der havde fået taget en decideret corona-test,« siger Elias Hauerslev Bendtsen og fortsætter:

»Det vil sige, at der ikke var nogen, der blev lukket ind, andet end folk, der kom fra Thailand.«

Elias Hauerslev Bendtsen forstår ikke rationalet i, at alle tilsyneladende raske mennesker skal have taget en test for at få lov at mellemlande i Thailand. Og han håber ikke, at proceduren spreder sig til andre lande, for så bliver det umuligt for ham at komme hjem.

Elias Hauerslev Bendtsen. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Elias Hauerslev Bendtsen. Foto: PRIVATFOTO

»Da jeg var inde på hospitalet for at få papir på, at jeg ikke havde nogen symptomer, sagde de til mig, at det ikke var muligt at få en corona-test, medmindre man havde stærke symptomer. Og jeg går lidt ud fra, at man heller ikke kan komme med et fly, hvis man har stærke symptomer,« siger han.

På Udenrigsministeriets hjemmeside har de netop opdateret rejsevejledningen for Thailand, hvor de skriver, at de thailandske myndigheder har oplyst, at transitrejsende via Thailand fra tidlig søndag den 22. marts lokal tid ved check-in i lufthavne både skal fremvise bevis for udrejse af Thailand, en sundhedsforsikring med dækning på op til 700.000 kroner samt en sundhedserklæring.

Og sundhedserklæringen skal altså være et bevis på, at man har fået taget en negativ test af covid-19 under 72 timer før afgang.

Det betyder, at Elias Hauerslev Bendtsen langtfra er den eneste dansker, der lige nu er fanget på grund af de nye retningslinjer.

Mandag er der flere, der skriver inde i Facebook-gruppen 'Dansker globalt – sammen mod corona', at de har været ude for det samme som 22-årige Elias Hauerslev Bendtsen.

En dansk mor til to og hendes mand skriver, at de alle ligeledes er blev afvist i lufthavnen i Melbourne.

Hun stiller sig samtidig uforstående over for, at man fra Thailands side nu har opstillet et krav om, at alle udlændinge skal have taget en test for coronavirus.

Det ville nemlig være helt umuligt for dem at få, da hun har fået at vide, at det i Australien er ulovligt at lave test på raske personer, som også Elias Hauerslev Bendtsen havde fået at vide på hospitalet.