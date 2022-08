Lyt til artiklen

Skyderiet i Field's ændrede på et kort øjeblik livet for mange. En af dem, der oplevede skyderiet på nært hold, var 22-årige Diana Sørensen fra Slagelse.

Det er i dag en måned siden skyderiet i Field's, men for Diana Sørensen har den tragiske dag på ingen måde sluppet hende.

»Jeg har ikke lyst til at gå på arbejde, starte på studie eller røre en dråbe alkohol.«

Diana Sørensen var sent på eftermiddagen 3. juli taget til Field's med sin mor og søster for at få lavet pedicure og spise aftensmad.

Hun hørte det første skud, da hun stod for enden af en rulletrappe, hvor gerningsmanden stod i den anden.

»Jeg så folk komme imod os. Jeg tog min mor og søster i hånden og sagde, at vi skulle afsted nu. Det blev den værste dag i mit liv.«

Diana Sørensen og hendes familie slap ud af Field's med livet i behold, hvor i alt 3 blev dræbt og flere hårdt sårede.

Men hændelsen ramte Diana Sørensen hårdt. Hun tog de psykiske traumer med hjem og kæmper for at slippe dem igen. Der går ikke en dag, hvor hun ikke er svært påvirket af hændelsen.

»Jeg er blevet syg af det. Når jeg sover, ryster jeg i søvne, hver gang jeg hører en lyd,« siger hun.

Diana Sørensen startede straks efter episoden i et psykologforløb.

Efter skyderiet har Diana Sørensen været ramt af både angst og panikanfald, men hun forsøger at fortsætte sin almindelige hverdag og går derfor stadigvæk på arbejde og passer sit studie.

Hendes håb er på sigt at kunne føle sig tryg, når hun træder ud ad døren.

En ting har dog skabt et glimt af glæde og tryghed igen for Diana Sørensen.

Volleyball er blevet Dianas eneste trygge sted efter skyderiet i Field's. Vis mere Volleyball er blevet Dianas eneste trygge sted efter skyderiet i Field's.

Volleyball.

Diana Sørensen har spillet volleyball i mange år, men sjældent har hendes kalender været så fyldt op med volleyballtræning, som den er i dag.

Det er nemlig det eneste sted, hvor Diana Sørensen kan føle sig tryg efter skyderiet i Field's.

»Volleyball har været min redning. Når jeg spiller, bevæger jeg mig og har tankerne et andet sted, og hvis jeg bare får 10 minutter uden kaos i hovedet, tager jeg imod det.«