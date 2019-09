»Det ville være pænere, hvis du tabte dig lidt.«

»Du må da indrømme, at du er større end mig.«

»Vi to har den samme type røv … Jeg synes, min røv er grim.«

For et år siden begyndte 22-årige Christina Gormsen at skrive sætninger ned, som venner, familie og fremmede har sagt om hendes udseende.

Fem ud af syv citater på min liste er fra kvinder. Christina Gormsen

I en stor del af sit liv har hun døjet med lav selvtillid på grund af de ekstra kilo, hun forbandt med forkerte. Derfor har hun altid tænkt, hun skulle tabe sig.

Men en slankere talje gør hende ikke nødvendigvis gladere, så nu forsøger hun at acceptere sig selv, som hun er, skriver hun i en kronik i avisen Jyllands-Posten.

På vejen mod mere selvglæde har hun lagt mærke til, at det ikke kun er hende selv, men også andre, der i den grad har forventninger og holdninger til hendes udseende.

»Det vigtigste, jeg har lært i løbet af det seneste halvandet år, er: Jeg er ikke til for andres øjnes skyld. Min krop er ikke til for, at du skal kigge på mig.«

Har du selv fået lignende kommentarer om dit udseende?

Hun forklarer, at hun altid har stået, siddet og ligget efter, hvis folk nu kiggede på hende.

Hun nævner som eksempel, at hun altid suger maven ind, så den ikke buler frem, og hun tænker over dobbelthagen, når hun ligger på langs og ser serier med vennerne.

Christina stiller spørgsmål ved, at det især er kvinder, der kritiserer og derfor står på listen.

»Fem ud af syv citater på min liste er fra kvinder. Vi holder os op imod og bedømmer os selv ud fra hinanden. Hvorfor gør vi det? Det eneste, vi opnår, er sårende bemærkninger og uvenskab.«