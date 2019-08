»Fire af hendes fingre er kørt af næsten helt nede ved håndroden. Det gør ondt bare at læse det.«

Sådan sagde Jesper Andersen Sieck, fungerende politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, efter at en 22-årig bagerjomfru lørdag kom helt galt afsted på sit arbejde hos Pabst Bakery i Maribo på Lolland.

På chokerende vis fik den 22-årig fingrene i klemme i den elektroniske brødskærer, som skar fire af hendes fingre af.

Efterfølgende blev den unge kvinde fløjet akut til Odense Universitetshospital, hvorefter Arbejdstilsynet udførte en kontrol af bageriet for at tjekke, om alle sikkerhedsforanstaltninger bilver overholdt i bageriet.

Og det viser det sig, at de bestemt ikke gør.

Det skriver TV 2 Øst, som har søgt aktindsigt i Arbejdstilsynets besøgsrapport.

Ifølge mediet skriver Arbejdstilsynet blandt andet, at en afbrydermekanisme til brødskæremaskinen, som den 22-årige kvinde brugte, ikke virkede, og at virksomheden havde været bekendt med dette i flere måneder.

Derudover fremgår det, at brødskæremaskinen - ifølge virksomheden - blev repareret, når den gik i stykker, men at der godt kunne gå et par år imellem- Derudover har bageriet heller ikke nogen serviceaftale på maskinen.

Kontrollen af Pabst Bakery har medført, at Arbejdstilsynet har givet dem tre påbud.

Det betyder blandt andet, at bagerforretningen ikke må anvende brødskæremaskinen, før de sikkerhedsmæssige mangler er udbedret, og at de skal have et lovpligtigt eftersyn af maskinen, før de ansatte må bruge den til at skære brød igen.

Arbejdstilsynet vil desuden undersøge, om der er grundlag for at melde bageriet til politet eller give det en bøde.

TV 2 Øst har i kølvandet på rapporten været i kontakt med Marck Pabst, der ejer bagerforretninget.

'Jeg er for påvirket til at udtale mig. Jeg var selv til stede og udførte førstehjælp. Det har ramt en meget nær ven, og det er ikke til at holde ud,' skriver Marc Pabst i en Facebook-besked til TV 2 Øst og tilføjer:

'Jeg vil dog oplyse om, at der var givet instrukser til at betjene maskinen midlertidigt, mens den var i stykker.'

B.T. har også tidligere været i kontakt med Marc Pabst på Facebook, hvor han oplyste, at folk fra bageriet er meget påvirkede, og at ingen derfor er i stand til kommentere sagen.

'Vi er knust over, at en god medarbejder og tæt ven er kommet til skade,' skrev han.