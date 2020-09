En bestemt gruppe af lønmodtagere, der stort set ikke sparer op til pension, kan få gevinst ud af det.

215.000 lønmodtagere, der ikke er tvunget til at spare op til pension, kan gennem deres liv opnå en gevinst på op til flere hundredtusinder kroner i forhold til dem, der skal spare op.

Det viser nye beregninger fra pensionsordningen ATP, skriver Jyllands-Posten lørdag.

Gruppen består typisk af ansatte i små private virksomheder uden overenskomst.

Gruppen har mere til forbrug løbende og sparer så lidt op, at de som pensionister får folkepensionens fulde tillæg og andre sociale ydelser, som opsparerne ikke kan få i samme grad, skriver Jyllands-Posten.

De 215.000, svarende til hver syvende 30-59-årige lønmodtager, betaler konkret mindre end otte procent af deres indkomst ind til pension hvert år, skønt de tjener over mindstelønnen på 230.000 kroner om året.

Dermed tjener de mindst lige så meget som en kassedame, der skal spare 11-12 procent op til pension.

- De fleste lønmodtagere med en indkomst over mindstelønnen sparer pænt op til pension. Men der er nogen, som ikke gør det, fordi de selv kan vælge. Det giver dem en højere indkomst over hele livet, siger analysechef hos ATP Michael Jørgensen til avisen.

Konkret viser et eksempel fra ATP ifølge Jyllands-Posten, at en lønmodtager med 350.000 kroner i bruttoløn, som ikke sparer op til pension, over hele livet har en indtægt, som er cirka 312.000 kroner højere end personen med samme løn og 12 procent pensionsbidrag.

Det er til trods for, at Folketinget for et par år siden indførte nye fradrag for at gøre pensionsopsparing til en god forretning.

Til Jyllands-Posten siger professor Michael Svarer fra Aarhus Universitet, at Velfærdskommissionen og Det Økonomiske Råds formandskab har argumenteret for obligatorisk pensionsopsparing.

/ritzau/