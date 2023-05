Mellem 600 og 1.700 kroner om året.

Så meget er der at spare for danskere, der har styr på deres termostat.

Energistyrelsen skriver, at så højt er beløbet, som varmeregningen kan mindskes med, hvis man indstiller sit varmeanlæg til sommerdrift, når det bliver varmere i vejret. Som nu.



»Det er en rigtig god idé at sende varmeanlægget på sommerferie, når vi kommer ind i de lune måneder. Når anlægget er på sommerdrift, vil det kun lave varmt vand,« siger Matilde Grøn Bjørneboe, ansvarlig for styrelsens SparEnergi.dk-tiltag:

»Hvis man ikke har det på sommerdrift, har anlægget stadig et tomgangsforbrug til opvarmning, selvom radiatorerne er slukket. Der er derfor noget at vinde, både for din egen pengepung og for klimaet.«



Og det er faktisk op mod 210.000 husstande, der hvert år undlader at foretage omstillingen og dermed går glip af en besparelse på omkring 125 millioner kroner på landsplan.

Det er dog typen af varmeanlæg, der afgør, hvor stor besparelsen kan være:

Oliefyr: 1.700 kroner.

Naturgas: 1.300 kroner.

Træpillefyr: 1.100 kroner.

Luft til vand varmepumpe: 800 kroner.

Fjernvarme: 700 kroner.

Jordvarme: 600 kroner.

Ifølge Energistyrelsen handler det om forglemmelse, manglende kendskab eller udsigten til en besværlig manøvre, der er skyld i, at så mange danskere ikke får klaret omstillingen – og besparelsen.

Og så fortsætter varmeanlægget med at forsøge at opvarme beboelsen, selvom radiatorerne er slukkede.

»Men faktisk tager det ikke mange minutter at indstille anlægget og slukke for cirkulationspumpen. Og det er altså en god mulighed for at spare nogle nemme penge og nedbringe CO₂-udledningen,« siger Matilde Grøn Bjørneboe fra Energistyrelsen.